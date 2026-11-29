লেখক: জয়নব মালিক
এই পোস্টটি গ্লোবাল ভয়েসেস-এর নভেম্বর ২০২৬-এর স্পটলাইট সিরিজ, “অবকাঠামো হিসেবে ন্যায়বিচার” এর অংশ। এই স্পটলাইটে গ্লোবাল ভয়েসেস দ্য হেগ ইনস্টিটিউট ফর ইনোভেশন অফ ল (এইচ আই আই এল)-এর সাথে যৌথভাবে কাজ করছে, যাতে যে কোনো সমাজের জন্য ন্যায়বিচার কীভাবে একটি অপরিহার্য অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে তা তুলে ধরা যায়। আপনি এখানে অনুদান দিয়ে এই কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারেন।
একজন নারীর কথা ভাবুন। বাড়ি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে তিনি সাহায্যের আশায় একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত কথোপকথন ব্যবস্থার দ্বারস্থ হলেন। সেটি তাঁকে তাঁর আইনি অধিকার বুঝিয়ে দিল, বাড়িওয়ালার কাছে পাঠানোর জন্য একটি চিঠিও লিখে দিল। কিন্তু আইনজীবী নিয়োগ করার সামর্থ্য তাঁর নেই। চিঠিটি কোথায় জমা দিতে হবে, তা-ও তিনি জানেন না। এমন কোনও প্রতিষ্ঠানও তাঁর পাশে নেই, যারা নিরপেক্ষভাবে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রযুক্তির সাহায্যে আইন বুঝতে তাঁর সুবিধা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কি তিনি আদৌ ন্যায়বিচারের আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন?
২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের সংস্থা জাস্টিস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফেয়ারনেস ল্যাব-এর প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, আইনি বিরোধের সম্মুখীন হওয়া যুক্তরাজ্যের প্রতি ছয়জন মানুষের মধ্যে একজন সাহায্যের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিয়েছেন। গবেষকেরা অধিকার, আইনি চিঠিপত্র, অভিযোগ এবং আদালতের কার্যক্রম সংক্রান্ত ৭৭টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এই কথোপকথনের ফলে সংশ্লিষ্ট বিরোধগুলির কোনও নিষ্পত্তি হয়েছিল কি না, তা তাঁরা নিশ্চিত করতে পারেননি। মানুষ আইনি সহায়তার জন্য কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করছেন, তা আমরা ক্রমশ জানতে পারছি। কিন্তু সেই ব্যবহার তাঁদের বাস্তব জীবনে কতটা পরিবর্তন আনছে, সে বিষয়ে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ নেই।
এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে আনুমানিক ১৫০ কোটি মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। হিলের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত চাহিদা ও সন্তুষ্টি সমীক্ষা, যেখানে ২০টি দেশের দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়েছে, দেখায় যে ১০ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জনের মতো মানুষ শেষ পর্যন্ত ন্যায্য সমাধান পান। এই ব্যবধান কমাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে তার সম্ভাবনা কোথায়, আর সীমাবদ্ধতাই বা কোথায়, তা বুঝে নেওয়া জরুরি।
ন্যায়বিচারের সন্ধানে মানুষের পাশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
আইনি সমস্যার মুখোমুখি হলে অনেকেই বুঝতে পারেন না, তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আদৌ বেআইনি কি না, কোথায় সাহায্য চাইতে হবে কিংবা অপরিচিত আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কীভাবে এগোতে হবে। আইনি পরামর্শ নেওয়া ব্যয়সাপেক্ষ, প্রয়োজনীয় পরিষেবা অনেক সময় সহজে নাগালের মধ্যে থাকে না। তার উপর বিচারব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে পৌঁছনোটাও অনেকের কাছে ভীতিকর।
বিশেষভাবে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সরঞ্জামগুলি মানুষের অধিকার সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারে, প্রয়োজনীয় তথ্য গুছিয়ে দিতে পারে, আইনি নথিপত্র তৈরিতে সাহায্য করতে পারে এবং উপযুক্ত পরিষেবার সন্ধানও দিতে পারে। কণ্ঠস্বরনির্ভর প্রযুক্তি বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে তাঁদের জন্য, যাঁদের পড়ার দক্ষতা সীমিত, স্মার্টফোন নেই কিংবা নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগের সুযোগও নেই।
প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি উদ্যোগ ইতিমধ্যেই আশাব্যঞ্জক ফল দেখাচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়ায় হিয়ার মি আউট নামে একটি উদ্যোগ চালু করেছে ন্যাশনাল জাস্টিস প্রজেক্ট এবং ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস। এটি মানুষকে উপযুক্ত অভিযোগ গ্রহণকারী সংস্থা খুঁজে পেতে, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া বুঝতে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। পরীক্ষামূলক পর্যায়েই এই উদ্যোগের সহায়তায় ৪০০টিরও বেশি অভিযোগ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর ফলে অন্যায়ের শিকার মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলি এমন অভিযোগে রূপান্তরিত হয়েছে, যেগুলির ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।
অন্যদিকে, নাইজেরিয়ায় সিটিজেন্স গ্যাভেলের পোডাস এআই মানুষকে নিজেদের আইনি অধিকার বুঝতে, আবেদন ও অভিযোগপত্র তৈরি করতে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। ২০২৪ সালের মার্চে যাত্রা শুরুর পর থেকে এই ব্যবস্থায় ৩৩ হাজারেরও বেশি মানুষ যুক্ত হয়েছেন।
নিঃসন্দেহে, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। কিন্তু কতগুলি প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম তৈরি হল কিংবা কতজন মানুষ তার সাহায্য পেলেন, শুধু সেই পরিসংখ্যান দিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটা বোঝা যায় না। আসল প্রশ্ন হল, কেউ অভিযোগ জমা দেওয়ার পর কী ঘটে?
উত্তর পাওয়া আর ন্যায়বিচার পাওয়া এক নয়
নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা আর সেই অধিকার বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারা এক বিষয় নয়। কোনও ভাড়াটে হয়তো জানেন যে তাঁকে বেআইনিভাবে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, কিন্তু প্রতিকার পাওয়ার জন্য কোথায় যাবেন, তা জানেন না। কোনও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হয়তো নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নথি তৈরি করতে পেরেছেন, কিন্তু সেই দাবি নিয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। আবার পারিবারিক হিংসার শিকার কোনও মানুষ সুরক্ষার জন্য সাহায্য চাইতে গেলেও বাস্তবিক অসুবিধা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা কিংবা নিজের নিরাপত্তার আশঙ্কায় পিছিয়ে আসতে পারেন।
এর পাশাপাশি রয়েছে আরও একটি বড় বাধা। বিরোধের অপর পক্ষকে আলোচনায় অংশ নিতে রাজি করানো। বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি ‘অংশগ্রহণে অনীহা’ নামে পরিচিত। অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ল্যান্ডেস এবং রিচার্ড পোজনার এই ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোনও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া তখনই কার্যকর হয়, যখন উভয় পক্ষ আলোচনায় বসতে, মধ্যস্থতা মেনে নিতে কিংবা তৃতীয় কোনও পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি থাকে। এই সম্মতি না থাকলে সমাধানের পথও আটকে যায়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাউকে অভিযোগ তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কোনও বাড়িওয়ালাকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করতে পারে না, কোনও নিয়োগকর্তাকে বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে না কিংবা কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগের জবাব দিতে বাধ্য করতে পারে না। এমনকি দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলেও সেই চুক্তি যে বাস্তবে মানা হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। চুক্তির শর্ত মেনে চলা নিশ্চিত করার মতো ব্যবস্থা না থাকলে কাগজে-কলমে হওয়া সমঝোতার বাস্তব মূল্য সামান্যই থেকে যায়।
অভিযোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সামনেও ক্রমশ একটি নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অভিযোগ জমা দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকা সরকারি পরিষেবাগুলির উপর আরও বেশি চাপ তৈরি হতে পারে।
যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমে সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং আদালতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি বিপুল সংখ্যক আবেদন ও অভিযোগ জমা পড়ছে। এর মধ্যে অনেক নথিই দীর্ঘ, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা কঠিন। এই সমস্যাকে বলা হচ্ছে ‘এআই ক্লগ’।
এখানে সমস্যাটি এই নয় যে আরও বেশি মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছেন। বরং অভিযোগ জানানোর পথে বাধা কমে আসা অবশ্যই ইতিবাচক। প্রকৃত সমস্যা হল, সেই অভিযোগগুলির যথাযথ জবাব দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কর্মী, পরিকাঠামো ও সম্পদ অনেক প্রতিষ্ঠানেরই নেই।
প্রযুক্তির সাহায্যে যদি আরও বেশি মানুষ সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছতে পারেন, তাহলে সেই বাড়তি চাহিদা সামাল দেওয়ার মতো প্রস্তুতিও কর্তৃপক্ষের থাকতে হবে। শুধু নথির সারাংশ তৈরি করা কিংবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জবাব পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই চলবে না। প্রয়োজন অভিযোগ জানানোর আরও কার্যকর প্রক্রিয়া, পর্যাপ্ত সম্পদসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষিত কর্মী এবং প্রতিটি অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তির জন্য সুস্পষ্ট ব্যবস্থা।
অন্যথায়, প্রযুক্তি অভিযোগ জমা দেওয়ার কাজটিকে সহজ করে তুলবে ঠিকই, কিন্তু মানুষের সমস্যার প্রতি সরকারি পরিষেবাগুলিকে আরও সংবেদনশীল বা কার্যকর করে তুলতে পারবে না।
প্রযুক্তির মালিকানা ও দায়িত্ব কার হাতে?
এই প্রযুক্তির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। হিলের একটি নীতিগত বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক বহু পরিষেবাই বহিরাগত প্রযুক্তি সরবরাহকারী, নিজস্ব মালিকানাধীন প্রযুক্তিমঞ্চ এবং অনিশ্চিত অর্থায়নের উপর নির্ভরশীল। কোনও পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ করে দিলে, সেই পরিষেবার উপর নির্ভরশীল মানুষগুলির কী হবে?
নাইজারে স্থানীয় স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কণ্ঠস্বরনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে হিলের একটি উদ্যোগ এই ঝুঁকির বাস্তব উদাহরণ। লক্ষ্য ছিল স্থানীয় ভাষায় আইনি তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করা মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তা করা। কিন্তু নিজস্ব মালিকানাধীন প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল কোনও পরিষেবাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কিংবা তার দায়িত্ব অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত যখন মূল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা সরে যায়।
তাই প্রযুক্তির মালিকানা এবং তার পরিচালনব্যবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি কখনওই শেষ মুহূর্তের চিন্তা হতে পারে না। স্থানীয় স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে নিজেদের প্রযুক্তি, আইনি জ্ঞান এবং তথ্যের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি, সেই পরিষেবাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নত এবং সময়ের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করার মতো সম্পদও তাদের থাকতে হবে।
অন্যথায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৈরি প্রযুক্তিই নতুন ধরনের নির্ভরশীলতার জন্ম দেবে এবং মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের সময়েই হয়তো অদৃশ্য হয়ে যাবে।
মানুষের ন্যায়বিচারের স্বার্থেই কার্যকর হোক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাফল্য শুধু কতগুলি চ্যাটবট তৈরি হল, কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গেল কিংবা কতগুলি নথি প্রস্তুত করা হল, তা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। আমাদের জানতে হবে, এই প্রযুক্তি সত্যিই মানুষকে সমস্যা এড়াতে সাহায্য করছে কি না, উপযুক্ত পরিষেবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে কি না, বিরোধের অপর পক্ষকে সমাধানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে পারছে কি না এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ ন্যায্য বিচার পাচ্ছেন কি না।
এর জন্য প্রয়োজন এমন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ, যা মানুষের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে এবং সেই সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে এমন পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ হওয়া উচিত মানুষকে প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করা, প্রচলিত ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করা এবং যথাযথ সুরক্ষা, জবাবদিহি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মাধ্যমে এই পরিষেবাগুলিকে টিকিয়ে রাখা।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া সহজ হয়ে যাওয়ার ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যে বাড়তি চাপ তৈরি হবে, তা সামাল দেওয়ার মতো সক্ষমতাও গড়ে তুলতে হবে।
এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা মূল্যায়নের সময় কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সত্যিই মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে? কাদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হচ্ছে? কোন পরিস্থিতিতে এই প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি কাজে আসছে? আর এর জন্য কী পরিমাণ ব্যয় করতে হচ্ছে?
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইনি সহায়তাকে আরও সহজলভ্য করতে পারে, মানুষকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বাস্তবে কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করবে বৃহত্তর বিচারব্যবস্থা মানুষের সেই পদক্ষেপের যথাযথ জবাব দিতে কতটা প্রস্তুত, তার উপর।
আমাদের লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত নয় যে প্রত্যেক মানুষের হাতে বিনামূল্যে একজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর আইনজীবী তুলে দেওয়া হবে, অথচ নিজের অধিকার রক্ষার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে একটি জবাব পাওয়ার জন্য তাঁকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে যেতে হবে।
বরং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আরও কার্যকর করে তোলা প্রয়োজন, যাতে তারা মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পারে, সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে পারে এবং নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে।