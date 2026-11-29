জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সপ্তদশ রাষ্ট্রপক্ষ সম্মেলন বসেছিল ২০২৬ সালের ১৯ থেকে ৩০ অক্টোবর, আর্মেনিয়ার ইয়েরেভানে। সেখানে মাদাগাস্কার তার অনন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার আরও একবার তুলে ধরে। পাশাপাশি, প্রকৃতি সংরক্ষণে স্থানীয় মানুষ নিজেরাই যেসব পদ্ধতি ও উদ্যোগ গড়ে তুলেছেন, সেগুলিও সামনে আনে দেশটি।
স্থলভাগ ও সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকারের কথাও জানায় মাদাগাস্কার। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আগামী দিনে কোন কোন উদ্যোগে তারা এগোতে চায়, তারও রূপরেখা তুলে ধরা হয়। পরিবেশবান্ধব অংশীদারিত্ব জোরদার করা, নতুন সহযোগিতার পথ খোঁজা এবং দেশ-বিদেশের সংরক্ষণকর্মী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সম্মেলনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।
এই উপলক্ষে গ্লোবাল ভয়েসেস কথা বলেছে তোজোৎসারা রাতেফাসোনের সঙ্গে। তিনি মাদাগাস্কার সরকারের পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন সংরক্ষিত অঞ্চল, পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান। সম্মেলনে হওয়া এই কথোপকথনে উঠে এসেছে কুনমিং-মন্ট্রিয়ল বিশ্ব জীববৈচিত্র্য কাঠামো বাস্তবায়নে মাদাগাস্কারের ভূমিকা, ২০৩০ সালের মধ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্তত ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের লক্ষ্য, সংরক্ষণকাজে অর্থের জোগান এবং দেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বাঁচাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নারী ও তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারের ভিডিও এখানে দেখুন:
রাভেলোআরিতিয়ানা মামিসোয়া: কুনমিং-মন্ট্রিয়ল বিশ্ব জীববৈচিত্র্য কাঠামো বাস্তবায়নে মাদাগাস্কার কতটা এগিয়েছে?
Tojotsara Ratefason: Madagascar est confiante dans sa capacité à contribuer à l’atteinte de l’objectif mondial 30×30, aussi bien pour les écosystèmes terrestres que marins. Notre pays dispose déjà d’un système d’aires protégées qui constitue un socle essentiel pour préserver sa biodiversité exceptionnelle. Selon les chiffres que nous présentons, ce réseau compte 155 aires protégées terrestres et marines. Il s’agit d’un acquis important sur lequel nous pouvons nous appuyer pour poursuivre nos efforts de conservation.
Madagascar dispose d’un cadre national de référence pour orienter ses actions en faveur de la biodiversité : la Stratégie et le Plan d’Actions Nationaux pour la Biodiversité (SPANB). Ce document définit les grandes orientations du pays en matière de conservation, d’utilisation durable et de valorisation de son patrimoine naturel exceptionnel. Il s’inscrit dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, à laquelle Madagascar est partie, et constitue un instrument essentiel pour traduire les engagements internationaux en actions nationales.
Mais la protection de la biodiversité ne se résume pas au nombre d’aires protégées ni aux superficies concernées. Notre objectif est avant tout de préserver les écosystèmes, les espèces et les habitats naturels qui font la singularité de Madagascar. Notre patrimoine naturel est unique au monde et nous avons la responsabilité de le transmettre aux générations futures.
Cette ambition implique également de renforcer la collaboration avec les communautés locales (vahoaka eny ifotony), qui vivent au contact direct de ces ressources naturelles. Leur participation est indispensable, car la conservation ne peut pas reposer uniquement sur les décisions du gouvernement. Elle doit être portée conjointement par les institutions publiques, les gestionnaires des aires protégées et les populations qui vivent dans les territoires concernés.
Nous devons donc trouver les moyens de travailler ensemble, dans une démarche de responsabilité partagée. Les communautés locales doivent comprendre l’importance de la biodiversité, participer à sa protection et pouvoir constater les bénéfices qu’elles peuvent tirer de sa conservation.
C’est également dans cette perspective que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable cherche à promouvoir les emplois verts et les opportunités économiques liés à la biodiversité unique de Madagascar. Notre richesse naturelle ne doit pas seulement être considérée comme un patrimoine à protéger : elle peut aussi représenter une source de revenus et de développement pour les populations, à condition d’être valorisée de manière durable.
L’enjeu est de permettre aux communautés de mieux connaître la valeur de leurs ressources naturelles, d’en être fières et de comprendre qu’elles ont tout intérêt à les préserver. Lorsque les populations constatent que la conservation contribue à améliorer leurs conditions de vie, elles peuvent devenir des partenaires encore plus engagés dans la protection de leur environnement.
তোজোৎসারা রাতেফাসোন: স্থলভাগ ও সমুদ্র, দুই ক্ষেত্রেই ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত ৩০ শতাংশ অঞ্চল সংরক্ষণের বিশ্বলক্ষ্য পূরণে অবদান রাখতে পারব বলে আমরা আশাবাদী। মাদাগাস্কারে ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত অঞ্চলের একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আমাদের অসাধারণ জীববৈচিত্র্য রক্ষার এটাই মূল ভিত। আমাদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, স্থলভাগ ও সমুদ্র মিলিয়ে এই ব্যবস্থায় ১৫৫টি সংরক্ষিত অঞ্চল রয়েছে। এটি আমাদের বড় অর্জন। একে ভিত্তি করেই সংরক্ষণের কাজ আরও এগিয়ে নিতে চাই।
জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দেশের কাজকর্মকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য আমাদের একটি জাতীয় পরিকল্পনা রয়েছে। এর নাম জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা। দেশের অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে, কীভাবে তা দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং তার যথাযথ মূল্য কীভাবে তুলে ধরা যাবে, এই নথিতে তার দিশা দেওয়া হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের আওতায় নেওয়া অঙ্গীকারগুলিকে দেশের বাস্তব উদ্যোগে পরিণত করার ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ মানে শুধু কতগুলি অঞ্চলকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হলো, কিংবা কতটা জমি সেই আওতায় এল, তা গুনে দেখা নয়। আমাদের আসল কাজ হলো মাদাগাস্কারের নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র, প্রজাতি ও প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। পৃথিবীর আর কোথাও আমাদের এই প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নেই। আগামী প্রজন্মের হাতে তা অক্ষত অবস্থায় তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।
এই দায়িত্ব পালনে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করাও জরুরি। তাঁরাই এই প্রাকৃতিক সম্পদের আশপাশে থাকেন, প্রতিদিন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সম্পর্ক। তাই তাঁদের বাদ দিয়ে সংরক্ষণের কাজ সম্ভব নয়। শুধু সরকারের সিদ্ধান্তে প্রকৃতি রক্ষা করা যায় না। সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংরক্ষিত অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের একসঙ্গেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।
কীভাবে একসঙ্গে কাজ করা যায়, সেই পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। দায়িত্বও ভাগ করে নিতে হবে। স্থানীয় মানুষকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বুঝতে হবে, তার সুরক্ষায় অংশ নিতে হবে। পাশাপাশি, প্রকৃতি বাঁচিয়ে রাখলে তাঁদের নিজেদের জীবনেও যে সুফল আসতে পারে, সেটাও তাঁদের অনুভব করা দরকার।
এই ভাবনা থেকেই পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন মন্ত্রক মাদাগাস্কারের অনন্য জীববৈচিত্র্যকে ঘিরে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান ও আয়ের নতুন সুযোগ তৈরির চেষ্টা করছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু রক্ষা করে রাখার মতো ঐতিহ্য নয়। দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা স্থানীয় মানুষের আয় ও উন্নতির পথও খুলে দিতে পারে।
সবচেয়ে জরুরি হলো, স্থানীয় মানুষ যেন নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য বোঝেন, তা নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং সেগুলি রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রকৃতি সংরক্ষণে তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নতি হচ্ছে, এই সুফল যখন তাঁরা নিজেরাই দেখতে পাবেন, তখন পরিবেশ রক্ষার কাজে আরও দৃঢ়ভাবে পাশে দাঁড়াবেন।
রাভেলোআরিতিয়ানা: সংরক্ষণের কাজে কী ধরনের অর্থসাহায্য পাওয়া যায়, আর সেই অর্থ কীভাবে খরচ করা হয়? এই অর্থ যাতে সত্যিই স্থানীয় মানুষের কাজে লাগে, সরকার তা কীভাবে নিশ্চিত করে?
Tojotsara: Madagascar dispose d’un atout majeur pour mobiliser des financements en faveur de la biodiversité : notre pays figure parmi les 17 pays mégadivers au monde, reconnus pour la richesse exceptionnelle de leur patrimoine naturel et l’importance de leurs espèces endémiques. Cette reconnaissance renforce l’importance de Madagascar dans les efforts internationaux de conservation de la biodiversité. Notre pays a également bénéficié de financements du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), connu sous son sigle anglais GEF (Global Environment Facility), qui soutient des projets environnementaux.
Toutefois, au-delà de la mobilisation des ressources financières, notre objectif est de faire en sorte que ces financements puissent atteindre les communautés locales. Les populations vivant à proximité des aires protégées jouent un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes et doivent pouvoir bénéficier concrètement des efforts de conservation.
Nous devons donc veiller à ce que les financements consacrés à la biodiversité ne servent pas uniquement à soutenir les activités de protection de la nature, mais contribuent également au développement des communautés concernées. Il est important que les populations locales puissent tirer des bénéfices de la conservation, notamment à travers des initiatives économiques durables et des activités génératrices de revenus compatibles avec la préservation des ressources naturelles.
L’enjeu est de concilier la protection de notre patrimoine naturel avec l’amélioration des conditions de vie des populations. La conservation doit être une responsabilité partagée, mais aussi une opportunité pour les communautés locales. En constatant les bénéfices concrets de ces actions, elles pourront s’impliquer davantage dans la protection de la biodiversité malgache.
তোজোৎসারা: জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অর্থ জোগাড়ের ক্ষেত্রে মাদাগাস্কারের একটি বড় সুবিধা রয়েছে। আমাদের দেশ পৃথিবীর ১৭টি অতি-জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের অন্যতম। এই দেশগুলি তাদের অসাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নিজস্ব অঞ্চলে পাওয়া বিরল প্রজাতির সমৃদ্ধির জন্য স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মাদাগাস্কারের গুরুত্ব আরও বাড়িয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা করে এমন বিশ্ব পরিবেশ তহবিল থেকেও আমরা অর্থসাহায্য পেয়েছি।
তবে শুধু অর্থ জোগাড় করলেই চলবে না। সেই অর্থ যেন স্থানীয় মানুষের কাছেও পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করাও সমান জরুরি। সংরক্ষিত অঞ্চলের আশপাশে যাঁরা থাকেন, বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণের কাজে তাঁদের অবদানের সুফলও তাঁদের জীবনে পৌঁছনো উচিত।
তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ যেন শুধু প্রকৃতি সংরক্ষণের কাজেই আটকে না থাকে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের উন্নতিতেও তা কাজে লাগাতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি না করে আয় করার সুযোগ তৈরি হলে স্থানীয় মানুষও সংরক্ষণের সুফল পাবেন।
আমাদের সামনে আসল চ্যালেঞ্জ হলো, প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেই মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটানো। প্রকৃতি রক্ষার দায়িত্ব সবার, কিন্তু তা স্থানীয় মানুষের জন্য নতুন সুযোগও তৈরি করতে পারে। সংরক্ষণের সুফল যখন তাঁরা নিজের জীবনে দেখতে পাবেন, তখন মাদাগাস্কারের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় তাঁদের অংশগ্রহণও আরও বাড়বে।