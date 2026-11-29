জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সপ্তদশ রাষ্ট্রপক্ষ সম্মেলন বসেছিল ২০২৬ সালের ১৯ থেকে ৩০ অক্টোবর, আর্মেনিয়ার ইয়েরেভানে। সেখানে মাদাগাস্কার তার অনন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার আরও একবার তুলে ধরে। পাশাপাশি, প্রকৃতি সংরক্ষণে স্থানীয় মানুষ নিজেরাই যেসব পদ্ধতি ও উদ্যোগ গড়ে তুলেছেন, সেগুলিও সামনে আনে দেশটি।

স্থলভাগ ও সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং অগ্রাধিকারের কথাও জানায় মাদাগাস্কার। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আগামী দিনে কোন কোন উদ্যোগে তারা এগোতে চায়, তারও রূপরেখা তুলে ধরা হয়। পরিবেশবান্ধব অংশীদারিত্ব জোরদার করা, নতুন সহযোগিতার পথ খোঁজা এবং দেশ-বিদেশের সংরক্ষণকর্মী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সম্মেলনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

এই উপলক্ষে গ্লোবাল ভয়েসেস কথা বলেছে তোজোৎসারা রাতেফাসোনের সঙ্গে। তিনি মাদাগাস্কার সরকারের পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন সংরক্ষিত অঞ্চল, পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র অধিদপ্তরের প্রধান। সম্মেলনে হওয়া এই কথোপকথনে উঠে এসেছে কুনমিং-মন্ট্রিয়ল বিশ্ব জীববৈচিত্র্য কাঠামো বাস্তবায়নে মাদাগাস্কারের ভূমিকা, ২০৩০ সালের মধ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্তত ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের লক্ষ্য, সংরক্ষণকাজে অর্থের জোগান এবং দেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বাঁচাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নারী ও তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারের ভিডিও এখানে দেখুন:

রাভেলোআরিতিয়ানা মামিসোয়া: কুনমিং-মন্ট্রিয়ল বিশ্ব জীববৈচিত্র্য কাঠামো বাস্তবায়নে মাদাগাস্কার কতটা এগিয়েছে?

Tojotsara Ratefason: Madagascar est confiante dans sa capacité à contribuer à l’atteinte de l’objectif mondial 30×30, aussi bien pour les écosystèmes terrestres que marins. Notre pays dispose déjà d’un système d’aires protégées qui constitue un socle essentiel pour préserver sa biodiversité exceptionnelle. Selon les chiffres que nous présentons, ce réseau compte 155 aires protégées terrestres et marines. Il s’agit d’un acquis important sur lequel nous pouvons nous appuyer pour poursuivre nos efforts de conservation.

Madagascar dispose d’un cadre national de référence pour orienter ses actions en faveur de la biodiversité : la Stratégie et le Plan d’Actions Nationaux pour la Biodiversité (SPANB). Ce document définit les grandes orientations du pays en matière de conservation, d’utilisation durable et de valorisation de son patrimoine naturel exceptionnel. Il s’inscrit dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, à laquelle Madagascar est partie, et constitue un instrument essentiel pour traduire les engagements internationaux en actions nationales.

Mais la protection de la biodiversité ne se résume pas au nombre d’aires protégées ni aux superficies concernées. Notre objectif est avant tout de préserver les écosystèmes, les espèces et les habitats naturels qui font la singularité de Madagascar. Notre patrimoine naturel est unique au monde et nous avons la responsabilité de le transmettre aux générations futures.

Cette ambition implique également de renforcer la collaboration avec les communautés locales (vahoaka eny ifotony), qui vivent au contact direct de ces ressources naturelles. Leur participation est indispensable, car la conservation ne peut pas reposer uniquement sur les décisions du gouvernement. Elle doit être portée conjointement par les institutions publiques, les gestionnaires des aires protégées et les populations qui vivent dans les territoires concernés.

Nous devons donc trouver les moyens de travailler ensemble, dans une démarche de responsabilité partagée. Les communautés locales doivent comprendre l’importance de la biodiversité, participer à sa protection et pouvoir constater les bénéfices qu’elles peuvent tirer de sa conservation.

C’est également dans cette perspective que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable cherche à promouvoir les emplois verts et les opportunités économiques liés à la biodiversité unique de Madagascar. Notre richesse naturelle ne doit pas seulement être considérée comme un patrimoine à protéger : elle peut aussi représenter une source de revenus et de développement pour les populations, à condition d’être valorisée de manière durable.

L’enjeu est de permettre aux communautés de mieux connaître la valeur de leurs ressources naturelles, d’en être fières et de comprendre qu’elles ont tout intérêt à les préserver. Lorsque les populations constatent que la conservation contribue à améliorer leurs conditions de vie, elles peuvent devenir des partenaires encore plus engagés dans la protection de leur environnement.