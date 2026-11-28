এই লেখাটি গ্লোবাল ভয়েসেসের ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসের বিশেষ ধারাবাহিক ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা’-র অংশ। এই ধারাবাহিকে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দেশগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, তার প্রভাবে বিভিন্ন সমাজের বদলে যাওয়া জীবন, আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে খুলে যাওয়া সম্ভাবনা ও বিপদের কথা উঠে আসবে। এই প্রতিবেদনগুলি প্রকাশের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে এখানে অনুদান দিতে পারেন।
বিজ্ঞান কল্পকাহিনির লেখক উইলিয়াম গিবসনের নামে প্রচলিত একটি বিখ্যাত উক্তি আছে: “ভবিষ্যৎ ইতিমধ্যেই এসে গেছে, শুধু সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছয়নি।”
আমাদের বিশেষ ধারাবাহিকের লক্ষ্যই হলো পৃথিবীজুড়ে প্রযুক্তি, নতুন প্রবণতা, মানুষের মনোভাব আর মনোযোগের এই অসম বণ্টনকে সামনে আনা। কারণ, বৈষম্যটা শুধু ভবিষ্যতের নয়। আপনি কোথায় থাকেন, কোথা থেকে এসেছেন, তার ওপর নির্ভর করে আপনার জীবনের কত কিছুই না বদলে যায়। সর্বশেষ প্রযুক্তি, সাধ্যের মধ্যে চিকিৎসা, দ্রুতগতির ট্রেন, বিদেশে যাতায়াতের সুযোগ, এমনকি নিজের সমাজের সঙ্গে সংযোগ রাখার অধিকারও সবার সমান নয়। অথচ নিজের চেনা জগতের বাইরে এই বৈষম্য চোখে পড়ে না সহজে। আপনি কোন ভাষায় খবর পড়েন, কার সঙ্গে কথা বলেন, কাকে অনুসরণ করেন, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে কার লেখা না পড়েই পাশ কাটিয়ে যান, তার ওপরও নির্ভর করে আপনার পৃথিবীটা কতখানি বড় হবে।
আমি নিজেও বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লিখি। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে, যা এই ধারাবাহিকের প্রথম আলোচ্য বিষয়, ভবিষ্যতের আরেক নাম বলে মনে করি না। একজন লেখক হিসেবে বহু লেখকের সঙ্গে কথা বলি, আবার শিক্ষাবিদ হিসেবে মিশি অনেক শিক্ষাবিদের সঙ্গে। ফলে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, সে কথা আমি জানি। প্রকাশনা জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে অনেক কিছু পড়েছি। লেখকদের কপিরাইট ও মেধাস্বত্বে আঘাত থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট ভাষাশৈলীর বিস্তার, নানা বিষয়ই উঠে এসেছে সেখানে। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল কাজ চুরির বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিবাদ নিয়ে প্রতিবেদনটি পড়ে ভালো লেগেছে। যদিও এতে খুব একটা অবাক হইনি।
তবে আমার অবস্থানটাও যে বিশেষ সুবিধার, তা বুঝি। আমি ইংরেজিকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করি। এই ভাষায় লেখা আমার কাছে তুলনামূলক সহজ, আর নিজের লেখার স্বরই আমার পেশাগত পরিচয়ের বড় অংশ। একই সঙ্গে জানি, এই প্রযুক্তির আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে, যেগুলির দিকে আমি ততটা নজর দিইনি। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেগুলির ক্ষতিও কম নয়, অনেক সময় হয়তো আরও গভীর।
এই ধারাবাহিক থেকে জেনেছি, মার্কিন সীমান্তে কীভাবে বিপজ্জনক ও বৈষম্যমূলক কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি পড়েছি, ইতালির সীমান্তে অভিবাসীদের প্রশাসনিক জটিলতা সামলাতে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের এক প্রচেষ্টা নিয়েও। জেনেছি, ভারতে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নজরদারির সংস্কৃতিকে আরও বিস্তৃত করছে, আর চীনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে প্রথম দিকের উন্মাদনা কীভাবে পরে বিপুল খরচের চাপে হতাশায় বদলে গিয়েছে, তাও জেনেছি।
বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ পড়ে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা এবং বিপদ সম্পর্কে আরও জানতে পেরেছি। ভাষার এই প্রশ্নটি আমাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গ্লোবাল ভয়েসেসের কাজের সূত্রেও বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছি।
প্রযুক্তির অসম বণ্টন বলতে শুধু তার নাগাল পাওয়ার অসম সুযোগ বোঝায় না। আধুনিক জীবনের পণ্য, উৎপাদনব্যবস্থা আর তার ফেলে যাওয়া বর্জ্যও ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এক দেশে পণ্য তৈরি হয়, অন্য দেশে তা ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর সেই বর্জ্য জাহাজে চাপিয়ে পাঠানো হয় কোনও দরিদ্র দেশে। সেখানে তা মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকে, যেন অন্যের ভোগের অবশিষ্ট বোঝা বহন করাই সেই দেশের নিয়তি।
এই বিশেষ ধারাবাহিকের নানা ভাষায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ভার্চুয়াল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই অসমতার ছবি দেখা যায়। প্রযুক্তি সংস্থাগুলির বিপুল মূল্যায়ন ও মুনাফার সিংহভাগ জমা হয় ধনী দেশগুলিতে, যদিও এই প্রযুক্তি নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। কিন্তু ধনী সংস্থাপ্রধানদের জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারে বাজারে আসা এই পণ্যগুলির পিছনে কাজ করেন স্বল্প বেতনে নিযুক্ত অসংখ্য কর্মী। তাঁদের অনেককেই নানা ভাষায় আপত্তিকর বিষয়বস্তু শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ নিয়ে অনেক কিছু পড়েছি। এই ধারাবাহিকের দুটি যৌথ প্রতিবেদন দেখিয়েছে, এই প্রযুক্তির নোংরা, শব্দময়, বিপুল বর্জ্য উৎপাদনকারী এবং পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর পরিকাঠামো কীভাবে অন্য দেশগুলিতেও, বিশেষত নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে, গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানকার মানুষও এর বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। লাতিন আমেরিকায় কয়েকটি দেশ দ্রুত তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দিতে চাইছে, অন্যদিকে স্থানীয় মানুষ তার বিরোধিতা করছেন। এশিয়ায় তথ্যকেন্দ্রগুলির বিপুল জল ব্যবহার বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। সিঙ্গাপুরের মতো কিছু দেশ ইতিমধ্যেই নতুন তথ্যকেন্দ্র নির্মাণে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অন্যদিকে মধ্য এশিয়ার কয়েকটি দেশ এই শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে। একই অঞ্চলের মধ্যেও যে উন্নয়নের সুযোগ ও তার বোঝা কত অসমভাবে ভাগ হয়, এই ছবিই তার প্রমাণ।
এই সব পরিবর্তনের পিছনে শুধু বিপুল পুঁজির প্রবাহ নেই, রয়েছে নানা কাহিনি ও প্রচারও। উন্মাদনা ছড়ানো, বিভ্রান্ত করা, প্রযুক্তিকে মানুষের মতো করে তুলে ধরা, ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া, সবই এই প্রচারের অংশ। এই ধারাবাহিকের ‘আড়ালের সুর’ বিভাগে আমাদের নাগরিক সংবাদমাধ্যম পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পদ্ধতি ব্যবহার করে খতিয়ে দেখা হয়েছে, এল সালভাদরের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঢোকানোর পক্ষে কী ধরনের বয়ান তৈরি করা হচ্ছে। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, অন্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্তিটির ব্যবহারকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রায় একই ধরনের প্রচার চালানো হয়।
বৃহৎ ভাষা মডেল (এল এল এম) ও তথাকথিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নানা ব্যবহার এখন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এনেছে: কোন কাজ, পেশা কিংবা অবসরযাপনের কর্মকাণ্ড যন্ত্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, আর কোথায় মানুষের উপস্থিতি অপরিহার্য? এই প্রশ্ন ঘিরেই চলছে আলোচনা। প্রগতিশীল যোগাযোগের সংগঠন (এপিসি) এবং ‘জেন্ডার আইটি’-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ঘিরে আমাদের এই মোহ মানবসমাজ সম্পর্কে কী বলে, তা খতিয়ে দেখা। ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নয়, পরামর্শ চাও সমমনা মানুষের কাছে’ শীর্ষক এই ধারাবাহিকে নানা বিষয় উঠে এসেছে। যেমন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আদৌ নৈতিক ও নারীবাদী হতে পারে কি না, ব্রাজিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বৃহৎ কৃষি ব্যবসার যোগসূত্র, কিংবা মানবাধিকারের দৃষ্টিতে এই প্রযুক্তিকে দেখা। এমন আরও অনেক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
এপ্রিল মাসের এই বিশেষ ধারাবাহিকের প্রতিবেদনগুলির কেবল কয়েকটিই চোখ বুলিয়ে দেখেছি। পড়ার মতো আরও অনেক ভালো লেখা বাকি। কোন প্রতিবেদনটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেবে, তা নির্ভর করবে আপনি কোথা থেকে পৃথিবীকে দেখছেন তার ওপর। তবে আমার বিশ্বাস, এই ধারাবাহিকের কোনও না কোনও লেখা আপনাকে এমন কিছু জানাবে, যা আগে আপনার জানা ছিল না। আনন্দের একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমি জানতামই না, বসনিয়ার একটি রক ব্যান্ড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর অন্ধ নির্ভরতাকে ব্যঙ্গ করে দুর্দান্ত একটি গান তৈরি করেছে। গানটির সঙ্গীতচিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আমার অজানা ছিল। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জমে থাকা বিরক্তি ঝেড়ে ফেলতে গানটির সঙ্গে গলা মেলানো যে ঠিক এতটাই দরকার ছিল, সেটাও বুঝিনি। আপনারাও একবার শুনে দেখতে পারেন!
আগে যেসব ঘটনা, আয়োজন ও বিষয় সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না, সেগুলির খোঁজ পেতে পেতে আরও একটি অসমভাবে বণ্টিত সম্পদের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: তথ্য।
আমরা কয়েকটি দেশের অল্প কিছু মানুষ ও বিষয় নিয়ে অঢেল খবর পাই। অথচ সেই সীমিত পরিসরের বাইরে পৃথিবীর বাকি অংশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে জানার সুযোগ সামান্যই। ইন্টারনেটের মতো অসাধারণ মাধ্যম হাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষের মনোযোগের এই অসম বণ্টন নিজের কথা বলার জন্য পাঠক বা শ্রোতা খুঁজে পাওয়াকে কঠিন করে তোলে। একই সঙ্গে আমাদের অজানাই থেকে যায় এমন সব কাহিনি, যেগুলি হয়তো আমাদের জানা দরকার ছিল। যেমন, কলম্বিয়ার সংঘাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মোকাবিলায় নাগরিক সমাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কৌশল, কিংবা রাশিয়ার ইন্টারনেটের অবশিষ্ট স্বাধীন পরিসরটুকুও ভেঙে ফেলার উদ্যোগ। গ্লোবাল ভয়েসেসের কাজের মধ্য দিয়ে, বিশেষত এই বিশেষ ধারাবাহিকগুলির মাধ্যমে, আমরা চাই তথ্য ও মানুষের মনোযোগের এই অসম বণ্টনকে অন্তত কিছুটা হলেও বদলে দিতে।