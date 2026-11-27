এই প্রতিবেদনটি গ্লোবাল ভয়েসেসের ‘জলবায়ু ন্যায়বিচার’ ফেলোশিপের অধীনে তৈরি। এই ফেলোশিপে চীনা ভাষাভাষী অঞ্চল এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলির সাংবাদিকেরা একসঙ্গে কাজ করেন, বিদেশে চীনের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রভাব অনুসন্ধানের লক্ষ্যে। এখানে ক্লিক করে এই উদ্যোগের আরও প্রতিবেদন পড়ুন।
এক দশক আগেও নেপালকে ভারত থেকে সিমেন্ট আমদানি করতে হতো। কিন্তু ২০১৫ সালে ৭.৮ মাত্রার গোরখা ভূমিকম্পের পর পুনর্নির্মাণের কাজে সিমেন্টের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এরই মধ্যে ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মাণের এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে দেশটি। নেপালের সিমেন্ট শিল্পে বিপুল বিনিয়োগই এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ।
২০১৭ সালে চীনের হংশি গোষ্ঠী নেপাল সরকারের সঙ্গে ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করে। সে সময় নেপালের উৎপাদন শিল্পে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্প।
নেপালের শিবম সিমেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে নওয়ালপরাসি জেলায় একটি আধুনিক সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলে হংশি গোষ্ঠী। প্রকল্পটির ৭০ শতাংশ মালিকানা ছিল তাদের হাতে। চুক্তি অনুযায়ী, কারখানাটিতে প্রতিদিন ১২ হাজার টন সিমেন্ট উৎপাদনের কথা ছিল।
নেপালে হংশি গোষ্ঠীর এই বিনিয়োগকে বেজিং প্রায়ই চীনের বিদেশে প্রাথমিক উদ্যোগগুলির একটি আদর্শ সাফল্যের কাহিনি হিসেবে তুলে ধরে। চীনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ প্রকল্প ‘এক অঞ্চল, এক পথ’ (বিআরআই) উদ্যোগের আওতায় এটিই ছিল বিদেশে কোনো চীনা সিমেন্ট সংস্থার প্রথম দিককার বড় মাপের সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা। নওয়ালপরাসির যৌথ উদ্যোগটি বাস্তবিকই লাভজনক হয়ে উঠেছে। চীনা কর্মকর্তারাও বারবার এই প্রকল্পের উদাহরণ টেনে দেখান, কীভাবে ‘এক অঞ্চল, এক পথ’ উদ্যোগ উভয় পক্ষেরই লাভ করতে পারে। তাঁদের দাবি, এর ফলে চীনা সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, অন্যদিকে ‘স্থানীয় অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত’ হচ্ছে।
নেপালে এই প্রকল্পে অন্তত ১০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তৈরি হয়েছে সড়ক, বেড়েছে আঞ্চলিক বাণিজ্য। কিন্তু উন্নয়নের এই সাফল্যের আড়ালে চাপা পড়ে যায় এক গভীর অসমতা। মুনাফা ও সুনাম পৌঁছে যায় ওপরের মহলে, আর পরিবেশ ও সমাজের ক্ষতির বোঝা নীরবে বহন করে সেই সব উপত্যকার মানুষ, যেখানে চুনাপাথর তোলা হয়, আর বাতাসে মিশে থাকা ধুলো যেন আর কখনোই পুরোপুরি থিতিয়ে বসে না।
এর দু’বছর পর, ২০১৯ সালে, আরও একটি চীনা সিমেন্ট সংস্থা হুয়াশিন নেপালে ১৪ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিদিন ৩ হাজার টন সিমেন্ট উৎপাদন। সেই সময় পর্যন্ত নেপালের বৃহত্তম বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছিল হংশি ও হুয়াশিন।
২০১৩-১৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, নেপালে ১০৭ কোটি টন চুনাপাথরের ভাণ্ডার রয়েছে। এই মজুত দিয়ে অন্তত ১০০ বছর ধরে দেশে সিমেন্ট উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। ২০১৫ সালের বিপর্যয়ের পর পুনর্নির্মাণের চাহিদা বাড়তে থাকায় নেপালের সিমেন্ট শিল্পেও দ্রুত প্রসার ঘটে। একই সময়ে একাধিক দেশীয় সংস্থাও উৎপাদন শুরু করে।
১৯৬৭ সালে প্রথম সিমেন্ট কারখানা গড়ে ওঠার পর থেকে নেপালে এখন নথিভুক্ত সিমেন্ট কারখানার সংখ্যা ১২৪। এর মধ্যে ৭২টি সারা দেশে চালু রয়েছে। বছরে মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ টন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে ভারতেও সিমেন্ট রপ্তানি শুরু করে নেপাল।
পরিবেশের ওপর প্রভাব
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে নেপালে নজিরবিহীন বর্ষণের জেরে ভয়াবহ বন্যা হয়। সারা দেশে প্রাণ হারান প্রায় ২৫০ জন। তবে রোশি উপত্যকায় অন্তত ৬৯ জনের মৃত্যুর পেছনে শুধু অতিবৃষ্টিই দায়ী ছিল না। উপত্যকাটির জলধারা-সংগ্রাহক এলাকায় নিয়ন্ত্রণহীন পাথর ভাঙা ও বালি তোলার কাজও এই বিপর্যয়কে ভয়াবহ করে তোলে। এর ফলে নদীগুলির স্বাভাবিক গতিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। পলি ও ধ্বংসাবশেষে ভরা জল সেই সরু পথ দিয়ে প্রবল বেগে ছুটে গিয়ে জনবসতিপূর্ণ প্লাবনভূমিতে আছড়ে পড়ে।
কিন্তু এই বিপর্যয় ছিল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। অনুমতির সীমা ছাড়িয়ে পাথর তোলা, নিয়মকানুন না মেনে খনন, যথাযথ সুরক্ষার অভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের লাগামহীন শোষণ, সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে নেপালে বন্যা ও ভূমিধসের প্রকোপ বেড়েছে। পাশাপাশি দূষিত হচ্ছে বাতাস, জল ও মাটি।
নেপাল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ২০২১ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ৯২ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, সিমেন্ট শিল্প তাঁদের এলাকায় বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ ও মাটিদূষণের জন্য দায়ী। এর ফলে তাঁদের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই বছরে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণাপত্রে, উন্নয়ন উদ্ভাবন বিষয়ক সাময়িকী ‘জার্নাল অব ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশনস’-এ, নেপালের চুনাপাথরের খনিগুলিতে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, নজরদারির অভাব এবং ক্ষতিকর খননপদ্ধতির সঙ্গে মাটির ক্ষয়ের সরাসরি যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে।
বিদেশ থেকে আনা প্রযুক্তিকে প্রায়ই বেশি পরিচ্ছন্ন ও দক্ষ বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু এই প্রচার স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদের পথ আরও কঠিন করে তোলে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে গড়ে ওঠা কারখানাগুলিতে সাধারণত উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক ধুলো ছাঁকার ব্যবস্থা থাকে। ফলে পুরোনো দেশীয় কারখানার তুলনায় সেগুলিকে পরিবেশের পক্ষে বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়। এই প্রযুক্তিগত সুবিধাই সরকার, এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষেও এই ধরনের বিনিয়োগের বিরোধিতা কঠিন করে তোলে। কারণ, প্রকল্পগুলিকে উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। জনপরিসরে এমন প্রকল্পের বিরোধিতা করলেই কাউকে অযৌক্তিক কিংবা উন্নয়নবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া সহজ। অথচ আশপাশের গ্রামগুলির মানুষকে তখনও ধুলো, শব্দ আর বদলে যাওয়া ভূদৃশ্যের ক্ষতি সইতে হয়। ‘উন্নত প্রযুক্তি’র প্রতিশ্রুতি এভাবেই সমালোচনার ধার ভোঁতা করে দেয় এবং কোন মাত্রার ক্ষতিকে মেনে নেওয়া যায়, সেই ধারণাটাও বদলে দেয়।
২০২২ সালে হিমালখবরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পালপা ও দাং জেলার বাসিন্দারা আশপাশের সিমেন্ট কারখানাগুলির কারণে ভূগর্ভস্থ জলের জোগান, মাটি ও বাতাসের দূষণ এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর পড়া প্রভাবের কথা জানিয়েছিলেন। কারখানাগুলির কাজ বন্ধের দাবিতে তাঁরা প্রতিবাদও সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই প্রতিবাদে কেউ কান দেয়নি।
মহেন্দ্র পান্ডে বলেন, “সিমেন্ট শিল্পের কত উপকার, তা নিয়ে সবাই কথা বলেন। কিন্তু এখানকার কৃষকদের ওপর এর কী প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। সরকারের কাছ থেকেও আমরা কোনও সাহায্য পাই না। এখানকার সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, তা নিয়ে সরকারের কোনও আগ্রহই নেই।”
নেপালে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ এখন বায়ুদূষণ। তামাকের ব্যবহার ও উচ্চ রক্তচাপের চেয়েও বেশি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী দূষিত বাতাস। ‘স্টেট অব দ্য গ্লোবাল এয়ার ২০২৫’ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিপজ্জনক মাত্রার বায়ুদূষণের সংস্পর্শে এসে নেপালে ৪১ হাজার ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সিমেন্ট কারখানার মতো শিল্প থেকে নির্গত দূষণ বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম কণার অন্যতম প্রধান উৎস। এই কণাগুলির ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটার বা তার কম। এগুলি শরীরে প্রবেশ করে নানা স্বাস্থ্যসমস্যা তৈরি করতে পারে। হৃদ্রোগ, ফুসফুসের অসুখ, ক্যানসার, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, ডায়াবেটিস ও স্মৃতিভ্রংশের মতো রোগের সঙ্গেও এই কণার যোগসূত্র রয়েছে।
নেপালের সিমেন্ট শিল্পের বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ আনুমানিক ১৫ হাজার কোটি নেপালি রুপি, অর্থাৎ ১০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ভারতকে সিমেন্ট রপ্তানি করে দেশটি আরও ৩৮৫ কোটি নেপালি রুপি, অর্থাৎ ২ কোটি ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করেছে। কিন্তু এই উন্নয়নের সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যও বিপুল। নজরদারিহীন সিমেন্ট শিল্প শুধু জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি করছে না, বাড়িয়ে তুলছে নেপালের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণও। অথচ ২০৪৫ সালের মধ্যে নিট শূন্য কার্বন নিঃসরণে পৌঁছনোর অঙ্গীকার করেছে দেশটি।
সিমেন্ট শিল্পে চীনা বিনিয়োগ
২০২৪ সাল থেকে নেপালে তৈরি সিমেন্টের ওপর অনানুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভারত। ভারতীয় কর্মকর্তারা সিমেন্টে ভারতীয় মানদণ্ড ব্যুরোর শংসাপত্র বা আইএস ছাপ দেওয়া বন্ধ করে দেন। এই শংসাপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে সিমেন্টটি নির্ধারিত ভারতীয় মান পূরণ করছে। অথচ নেপালের দেশীয় সংস্থাগুলির দাবি, তাদের তৈরি সিমেন্টের গুণমান ভারতীয় সিমেন্টের চেয়েও ভালো।
কিন্তু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও যেমন দেখা গিয়েছে, নেপালে চীনা উপাদান ব্যবহার করে তৈরি কোনও পণ্যই ভারত আমদানি করতে চায়নি। এই অবস্থানের জেরে নেপালের একাধিক সিমেন্ট কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অথবা উৎপাদন আংশিকভাবে চালাতে বাধ্য হয়।
নেপালকে সিমেন্ট উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে চীনা সংস্থা হংশি ও হুয়াশিনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের পেছনেও এই দুই সংস্থার সরাসরি অবদান রয়েছে। কিন্তু নেপাল এমন বহু দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে, যারা বিদেশি বিনিয়োগের সুফল পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে হারিয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য।
নেপালের সিমেন্ট শিল্পে চীনা বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে অন্য দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, এই সম্প্রসারণ কোন পথে এগোতে পারে। যেমন, চীনের বিনিয়োগ তাজিকিস্তানের সিমেন্ট শিল্পের চেহারাই বদলে দিয়েছে। একসময় যে দেশ সিমেন্ট আমদানি করত, সেই তাজিকিস্তানই এখন মধ্য এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সিমেন্ট রপ্তানিকারক। এই পরিবর্তনের সূচনা হয় দক্ষিণ-পশ্চিমের খাতলন প্রদেশে হুয়াশিন ও তাজিক গায়ুর গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে ‘হুয়াশিন গায়ুর সিমেন্ট’ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১২ লক্ষ টন। পরের বছর আরও দুটি সংস্থা কারখানা চালু করে। ২০২৪ সালে চীনা বিনিয়োগে আরও পাঁচটি কারখানা গড়ে ওঠে।
এই সংস্থাগুলির তাৎক্ষণিক সুফল অস্বীকার করা কঠিন। স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়, অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগও মেলে। সরকার পায় রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব। ফলে শুধু পরিবেশগত ক্ষতির যুক্তিতে এই প্রকল্পগুলির বিরোধিতা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তার ওপর কোনও নির্দিষ্ট পরিকাঠামো প্রকল্প কিংবা তার নির্গমনের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতির সরাসরি যোগসূত্র প্রমাণ করাও অনেক সময় সহজ নয়।
এমনকি অভিযোগ জানানো হলেও স্থানীয় মানুষের পক্ষে অনুকূল ফল পাওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। কাজাখস্তানের একটি গ্রামের অভিজ্ঞতাই তার উদাহরণ। গেজৌবা শিয়েলি সিমেন্ট কারখানার বিরুদ্ধে সেখানকার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন। পাশাপাশি কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া অথবা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিও তুলেছিলেন তাঁরা।
প্রথমে জেলা ও প্রাদেশিক আদালত গ্রামবাসীদের পক্ষেই রায় দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, প্রচলিত আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে কারখানাটি আবাসিক এলাকার অত্যন্ত কাছে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজাখস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বিপজ্জনক শিল্পকারখানা ও জনবসতির মধ্যে বাধ্যতামূলক দূরত্ব সংক্রান্ত নিয়মই বদলে দেয়।
শেষ পর্যন্ত গেজৌবা শিয়েলি সিমেন্ট কারখানাকে আগের জায়গাতেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কোনও শাস্তি বা জবাবদিহির মুখোমুখি না হয়েই কারখানাটি আশপাশের এলাকাকে দূষিত করতে থাকে।
হিমাল সিমেন্টের উত্তরাধিকার এবং নেপালের পরিবেশ আন্দোলন
সরকারি মালিকানাধীন হিমাল সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে, কাঠমান্ডুর ছোভার এলাকায়। জার্মানির সহায়তায় তৈরি এই কারখানার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬০ টন। সংস্কারের পর তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০০ টনে। এই কারখানা তৈরির আগে নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট ভারত, সিঙ্গাপুর কিংবা ইউরোপ থেকে আমদানি করতে হতো।
কিন্তু তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর কারখানাটির দূষণ নিয়ে স্থানীয় মানুষের প্রতিবাদ ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত সংস্থাটি কারখানার চিমনি থেকে ধুলোর নির্গমন কমাতে ছাঁকনি বসাতে, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে এবং আশপাশের এলাকাকে ভূমিধস থেকে রক্ষা করতে একটি প্রতিরোধক দেওয়াল নির্মাণে সম্মত হয়।
কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। ধুলো ও বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে ছোভার এলাকায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে ওঠার পর ২০০২ সালে কারখানাটি শেষ পর্যন্ত চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে কাঠমান্ডু উপত্যকায় বায়ুর উল্টোস্তর গঠনের কারণে আটকে পড়া ধুলো ও কালি-কণার প্রায় ৮০ শতাংশই আসত হিমাল সিমেন্ট থেকে। তাঁদের আরও বক্তব্য ছিল, কাঠমান্ডুই ছিল বিশ্বের একমাত্র বড় শহর, যার কেন্দ্র থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরত্বে পূর্ণ উৎপাদনক্ষমতায় চলত একটি সিমেন্ট কারখানা। ২০০২ সালেই শেষ পর্যন্ত কারখানাটির দরজা বন্ধ হয়।
পরিবেশগত কারণে নেপালে কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রথম দিককার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির একটি ছিল এটি। পরে আরও অনেক ক্ষেত্রেই এমন পরিণতি দেখা যায়। হিমাল সিমেন্টের উত্থান ও পতন আজও মনে করিয়ে দেয়, অর্থনীতি ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য কতটা নড়বড়ে হতে পারে।
কিন্তু এত বছর পরেও নদীর বুক থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা বন্ধ হয়নি। স্থানীয় বালির কারবারিদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন পরিবেশকর্মী দিলীপ মাহাতো। তাঁকে নির্মমভাবে খুন করা হয়। আজও তাঁর পরিবার বিচারের অপেক্ষায়।