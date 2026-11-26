এই প্রতিবেদনটি গ্লোবাল ভয়েসেসের ‘জলবায়ু ন্যায়বিচার’ ফেলোশিপের অধীনে তৈরি। এই ফেলোশিপে চীনা ভাষাভাষী অঞ্চল এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলির সাংবাদিকেরা একসঙ্গে কাজ করেন, বিদেশে চীনের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রভাব অনুসন্ধানের লক্ষ্যে। এখানে ক্লিক করে এই উদ্যোগের আরও প্রতিবেদন পড়ুন।
বিশাল হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চল, যা প্রায়ই ‘তৃতীয় মেরু’ নামে পরিচিত, সেখানে হিমবাহগুলো আশঙ্কাজনক হারে গলে যাচ্ছে। এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই অঞ্চলের হিমবাহের মোট আয়তনের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যেতে পারে।
হিমবাহ পিছিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের আস্তরণ সরে গিয়ে উন্মুক্ত হয় গভীর গহ্বর। একসময় সেই গহ্বরে জমতে থাকে গলে যাওয়া বরফের জল। এভাবেই তৈরি হয় নতুন হিমবাহ হ্রদ। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষে ঢাকা হিমবাহের ওপর ছোট ছোট গলিত জলের জলাশয় তৈরি হয়, যা ধীরে ধীরে একত্রিত হয়ে বড় হ্রদে পরিণত হয়। এই জলাশয়গুলো হিমবাহ গলে যাওয়ার নিছক পরিণতি নয়, বরং নিজেরাও বরফ গলার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। হ্রদের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জল হিমবাহের কিনারার বরফকে ভেঙে ও গলিয়ে দিতে থাকে। ফলে বরফ আরও দ্রুত গলে এবং হ্রদও ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের পর থেকে বিশ্বজুড়ে হিমবাহ হ্রদের সংখ্যা, জলপৃষ্ঠের আয়তন ও জলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তিন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে প্রায় ৫৩, ৫১ ও ৪৮ শতাংশ। একবিংশ শতাব্দীজুড়েই এই প্রবণতা অব্যাহত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।
উঁচু পার্বত্য অঞ্চলের জলপ্রবাহ ও জলচক্রের ক্ষেত্রে হিমবাহ হ্রদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ নদীর প্রবাহেও এই হ্রদগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই নদীগুলো উৎস অঞ্চল থেকে শুরু করে ভাটির জনপদ পর্যন্ত মানুষের জীবন, কৃষি, অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু জীবনের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ এই জলাশয়গুলোই কখনো কখনো ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।
হিমবাহ হ্রদগুলোর জল আটকে রাখে প্রাকৃতিক বাঁধ, যা সাধারণত আলগা পাথর কিংবা বরফ দিয়ে তৈরি। কোনো কারণে এই বাঁধ ভেঙে গেলে মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসতে পারে ভয়াবহ হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবন। এতে ঘরবাড়ি, পরিকাঠামো ও কৃষিজমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, প্রাণ হারান বহু মানুষ। তবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিপর্যয়ের প্রভাব একরকম নয়। গত এক সহস্রাব্দে ইউরোপের আল্পস অঞ্চলে এমন প্লাবনে প্রাণ হারিয়েছেন মাত্র ৩৯৩ জন। বিপরীতে, দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাণহানির সংখ্যা ৫,৭৪৫ এবং মধ্য এশিয়ায় ৬,৩০০।
হিন্দুকুশ-কারাকোরাম-হিমালয়: চরম ঝুঁকির মুখে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল
হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবনের ঝুঁকির বিচারে বিশ্বের সবচেয়ে বিপন্ন পর্বতশ্রেণিগুলোর অন্যতম হিন্দুকুশ-কারাকোরাম-হিমালয় অঞ্চল। এই বিপন্নতার কারণ শুধু হিমবাহ হ্রদের সংখ্যা বা আয়তন নয়, বরং এই হ্রদগুলোর ভাটিতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী বিপুলসংখ্যক মানুষও।
সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, হিন্দুকুশ-কারাকোরাম-হিমালয় অঞ্চলসহ উচ্চ পার্বত্য এশিয়ায় হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। এই অঞ্চলে প্রায় ৯৩ লক্ষ মানুষ এমন বিপদের মুখে রয়েছেন, যা বিশ্বজুড়ে এই ঝুঁকিতে থাকা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬২ শতাংশ।
এই জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি চারটি অত্যন্ত জনবহুল দেশে বসবাস করেন। এর মধ্যে তিনটি দেশই হিন্দুকুশ-কারাকোরাম-হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত: ভারত, পাকিস্তান ও চীন। হিমবাহ হ্রদের সংখ্যা ও আয়তনের পাশাপাশি বিপদাপন্ন মানুষের বিপুল সংখ্যার কারণেও বিশ্বে এই ধরনের প্লাবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান।
হিন্দুকুশ-কারাকোরাম-হিমালয় অঞ্চলজুড়ে গত কয়েক দশকে গবেষকেরা ৫০০টিরও বেশি হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবনের ঘটনা নথিভুক্ত করেছেন। এর অনেকগুলোই ছিল ভয়াবহ। ২০২০ সালে চীনের জিনউকোতে এমনই এক বিপর্যয়ে নদীর ভাটির দিকে নেমে আসে আনুমানিক এক কোটি ঘনমিটার জল। এতে গ্রাম, পরিকাঠামো এবং আনুমানিক ৩৮২.৪৩ মিউ (২৫.৫ হেক্টর) কৃষিজমি ধ্বংস হয়ে যায়। চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের নর্থওয়েস্ট ইনস্টিটিউট অব ইকো-এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেসের গবেষক ওয়াং শিজিন বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্সনেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন:
针对目前青藏高原冰湖溃决灾害增加的现象，随着气候变暖加剧、极端事件增加，雪/冰崩、冰川跃动、冰川洪水等冰冻圈失稳事件频发，进而激发了冰湖溃决事件的发生。在一定外因作用下，青藏高原极有可能再次发生溃决洪水灾害。
বর্তমানে ছিংহাই-তিব্বত মালভূমিতে হিমবাহ হ্রদের বাঁধ ভেঙে প্লাবনের ঘটনা বাড়ছে। জলবায়ু উষ্ণায়ন তীব্রতর হওয়া এবং চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুষারধস, বরফধস, হিমবাহের আকস্মিক সঞ্চালন ও হিমবাহজনিত বন্যার মতো হিমমণ্ডলের অস্থিতিশীল ঘটনাও ঘন ঘন ঘটছে। এসবের জেরেই হিমবাহ হ্রদের বাঁধ ভেঙে প্লাবনের ঘটনা বাড়ছে। নানা বাহ্যিক কারণের প্রভাবে ছিংহাই-তিব্বত মালভূমিতে আবারও এমন ভয়াবহ প্লাবন ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।
ভারতের ২০১৩ সালের চোরাবাড়ি হ্রদজনিত বন্যা এবং ২০২৩ সালে সিকিমের দক্ষিণ লোনাক হ্রদের বাঁধ ভেঙে প্লাবনের মতো অন্যান্য ঘটনাও পরিকাঠামো ও জনজীবনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।
২০২৩ সালের বিপর্যয়টি ছিল একের পর এক দুর্যোগের শৃঙ্খল। এর সূত্রপাত হয় ভারতের সিকিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত দক্ষিণ লোনাক হ্রদে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ঘনমিটার চিরহিমায়িত মাটি ধসে পড়ার মধ্য দিয়ে। গবেষকদের মতে, এই ভূমিধসের ফলে প্রায় ২০ মিটার উঁচু সুনামির মতো একটি ঢেউ তৈরি হয়। সেই ঢেউ প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে দেয় এবং প্রায় ৫ কোটি ঘনমিটার জল প্রবল বেগে নদীর ভাটির দিকে ধেয়ে যায়। বন্যার জলের সঙ্গে ভেসে আসে আনুমানিক ২৭ কোটি ঘনমিটার পলি ও ধ্বংসাবশেষ। তিস্তা নদীর গতিপথ ধরে ৩৮৫ কিলোমিটারজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের চিহ্ন, যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় বাংলাদেশে। এই বিপর্যয়ে প্রাণ হারান ৫৫ জন, ঘরছাড়া হন হাজার হাজার মানুষ। ধ্বংস হয়ে যায় কোটি কোটি ডলার মূল্যের সড়ক, ভবন ও অন্যান্য পরিকাঠামো। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিস্তা-৩ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পসহ নদীর ওপর নির্মিত একাধিক বাঁধ।
এই অঞ্চলে বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যাপক ব্যবহার বিবেচনায় নিলে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ওপর এই বিপর্যয়ের ঝুঁকি যেমন বাস্তব, তেমনই বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। ১৯৮৫ সালে হিমবাহ হ্রদের প্লাবনে নেপালের নামচে ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যায়। কেন্দ্রটির নির্মাণকাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এই ঘটনায় নেপাল সরকারের আনুমানিক ১৫ লক্ষ মার্কিন ডলার ক্ষতি হয়। পাশাপাশি, স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রত্যাশিত বিদ্যুৎ পাওয়ার অপেক্ষাও দীর্ঘায়িত হয়।
বিপর্যয়ের কাউন্টডাউন চলছে
বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো ক্রমশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। ফলে হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবনের ঝুঁকিও বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে একের পর এক বিপর্যয় প্রায়ই শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিক্রিয়ার মতো ঘটে। সমন্বিত পার্বত্য উন্নয়নবিষয়ক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিভাগের প্রধান ঝাং ছিয়াংগং গ্লোবাল ভয়েসেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন:
ধরা যাক, উজানে হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে একখণ্ড বরফ হিমবাহ হ্রদে এসে পড়ল। তাতে ঢেউ তৈরি হলো। সেই ঢেউ একসময় বাঁধের ক্ষতি করে হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবন ঘটাল। এরপর সেই জল নিচের দিকে নামতে নামতে ভূমিধসেরও সূত্রপাত ঘটাতে পারে। ফলে প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে থাকা সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত সংবেদনশীল।
ঝাংয়ের কথায়, “হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবন কখন ঘটবে, তা অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন।” এর পেছনে একাধিক জটিল কারণ কাজ করে। ভূমিধস কিংবা বরফের বড় খণ্ড হ্রদে আছড়ে পড়ে বিশাল ঢেউ তৈরি করলে বন্যা শুরু হতে পারে। আবার অতিবৃষ্টি কিংবা দ্রুত তুষার ও হিমবাহ গলে হ্রদ উপচে পড়লেও এমন বিপর্যয় ঘটতে পারে। কখনো বরফ বা আলগা পাথর দিয়ে তৈরি প্রাকৃতিক বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়লেও এই বিপদ দেখা দেয়। তবে প্রতিটি ঘটনা স্থানীয় ভৌগোলিক ও পরিবেশগত পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। তাই নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক কখন এমন বিপর্যয় ঘটবে, তা বিস্তারিত মাঠপর্যায়ের গবেষণা ছাড়া আগাম বলা অত্যন্ত কঠিন।
অথচ এই বিপর্যয়ের পরিণতি কোনো একটি দেশের সীমানায় আটকে থাকে না। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে একাধিক দেশে। চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অব টিবেটান প্লেটো রিসার্চের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ শু বাইছিং সতর্ক করে বলেছেন:
জলসম্পদ ব্যবস্থাপনাই হোক কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। এককভাবে এই ধরনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন।
হিমবাহ হ্রদের আকস্মিক প্লাবনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলায় ইনস্টিটিউট অব টিবেটান প্লেটো রিসার্চের মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক স্তরে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক ড. শু বাইছিংয়ের কথায়, “প্রথম কাজ হলো হিমবাহ হ্রদগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা।”
ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় মহাকাশ, আকাশপথ ও ভূমিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয়ে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থার আওতায় প্রায় সমগ্র হিমালয় অঞ্চল রয়েছে। হ্রদগুলোর তালিকা তৈরির পরের ধাপ হলো সেগুলোর ঝুঁকি চিহ্নিত করা। কোনো হ্রদ কতটা বিপজ্জনক, তা নির্ভর করে একাধিক বিষয়ের ওপর। যেমন, হ্রদে জমে থাকা জলের পরিমাণ, হিমবাহের পাথর ও মাটির ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তৈরি প্রাকৃতিক বাঁধের স্থায়িত্ব এবং বাঁধ ভেঙে গেলে ভাটির দিকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা।
“এর অর্থ হলো, ঝুঁকি নিরূপণে সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন,” তিনি জানান। যেসব অঞ্চলকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এর মধ্যে থাকবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, আগাম সতর্কবার্তা এবং বিপর্যয় প্রতিরোধী পরিকাঠামো। আর এই পুরো ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন তথ্যযুগের এক অপরিহার্য সম্পদ: নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার।