এই প্রতিবেদনটি গ্লোবাল ভয়েসেসের ‘জলবায়ু ন্যায়বিচার’ ফেলোশিপের অধীনে তৈরি। এই ফেলোশিপে চীনা ভাষাভাষী অঞ্চল এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলির সাংবাদিকেরা একসঙ্গে কাজ করেন, বিদেশে চীনের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রভাব অনুসন্ধানের লক্ষ্যে। এখানে ক্লিক করে এই উদ্যোগের আরও প্রতিবেদন পড়ুন।
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, চীন, নেপাল ও ভারতজুড়ে বিস্তৃত হিন্দুকুশ-হিমালয় পর্বতমালাকে বলা হয় ‘এশিয়ার জলভাণ্ডার’। অথচ এই বিপুল জলসম্পদের বড় অংশই বন্দি হয়ে রয়েছে পর্বতমালার খাঁজকাটা সুউচ্চ শৃঙ্গগুলিকে ঢেকে রাখা হিমবাহের বুকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা যত বাড়ছে, ততই উদ্বেগজনক হারে গলছে এই হিমবাহগুলির অনেকগুলি। আর সেই গলন থেকেই পাহাড়ের কোলে, একের পর এক নতুন হ্রদের জন্ম হচ্ছে।
ঠিক কতগুলি হিমবাহজাত হ্রদ তৈরি হয়েছে, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে কিছু গবেষণায় এই অঞ্চলে ৮,৯০০টিরও বেশি হ্রদের সন্ধান মিলেছে। প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্যের আড়ালেই অবশ্য লুকিয়ে রয়েছে ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কা। হিমবাহসৃষ্ট হ্রদের বাঁধ ভেঙে আকস্মিক বন্যা বা হ্রদভাঙা বন্যা এমন এক বিপর্যয়, যেখানে প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে হ্রদের বিপুল জলরাশি মুহূর্তের মধ্যে পাহাড় বেয়ে নেমে আসে নিচের উপত্যকায়। অনেকটা স্থলভাগের ওপর দিয়ে ধেয়ে আসা সুনামির মতো। এই বিপর্যয় ক্রমশ আরও ঘন ঘন ঘটছে এবং আশপাশের জনপদগুলির জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও চীনে এমন দুর্যোগের ঘটনা বিশেষভাবে বেশি। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে এই বন্যা, ধ্বংস করে দিতে পারে পরিকাঠামো, ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতে পারে অসংখ্য মানুষকে।
এই বিপর্যয়গুলির পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবে হিমবাহসৃষ্ট হ্রদগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা এবং মহাকাশ, আকাশ ও স্থলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে একসূত্রে বাঁধা গেলে বিজ্ঞানীরা আগাম বিপদের সংকেত পেতে পারেন। সেই সতর্কবার্তা সময়মতো পৌঁছলে হয়তো রক্ষা পাবে বহু মানুষের প্রাণ।
তথ্য ভাগাভাগির রাজনীতি
তথ্য ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের বিষয়। বিশ্বের অন্যতম ভূরাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল হিন্দুকুশ-হিমালয়ে জলসম্পর্কিত তথ্য আদানপ্রদান এখনও গভীর বিতর্ক ও অবিশ্বাসের মধ্যে আটকে রয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন কেন্দ্র ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেইন ডেভেলপমেন্ট (ইচিমড) এর জলবায়ু ও ঝুঁকি হ্রাস বিশেষজ্ঞ অরুণ ভক্ত শ্রেষ্ঠা গ্লোবাল ভয়েসেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “জল অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়।” এই অঞ্চলের বহু দেশেই জলসম্পর্কিত তথ্যকে অত্যন্ত গোপনীয় বলে বিবেচনা করা হয়। শুধু দীর্ঘমেয়াদি জলবিদ্যাগত তথ্যই নয়, হিমবাহজাত হ্রদভাঙা বন্যার মতো আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে সময়োপযোগী সতর্কবার্তাও এর আওতায় পড়ে।
তথ্য আটকে রাখার এই সংস্কৃতির পরিণতি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে। শ্রেষ্ঠা মনে করিয়ে দেন, দুর্যোগের তথ্য আসলে মানুষের জীবন বাঁচানোর তথ্যও। কোনও হিমবাহসৃষ্ট হ্রদের বাঁধ ভেঙে গেলে তার জল দেশের সীমানা মেনে চলে না। প্রবল বেগে ভাটির দিকে ধেয়ে যায়, বিপন্ন করে তোলে মানুষের জীবন ও পরিকাঠামো। তিনি বলেন, “সেই তথ্য যদি ভাটির দিকের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত, তাহলে তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো। তা না হলে মানুষ মারা যায়।”
অথচ যে আগাম সংকেত বহু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে, তা-ও সচরাচর ভাগ করে নেওয়া হয় না। তাঁর মতে, সমস্যাটি শুধু তথ্যের সংবেদনশীলতা নিয়ে নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তাও। শ্রেষ্ঠা ব্যাখ্যা করেন, “আমলারা… জটিলতা এড়াতে তথ্য নিজেদের কাছেই আটকে রাখেন।” অথচ প্রযুক্তির অভাব এখানে মূল বাধা নয়। দূর অনুধাবন প্রযুক্তির সাহায্যেই এই তথ্যের অনেকটাই সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু পরিবর্তনের প্রতি অনীহা নীতিনির্ধারণকে অনমনীয় করে রাখে। আর সেই অনমনীয়তার ফাঁকেই প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে অবিশ্বাস আরও গভীর হয়।
এই অবিশ্বাস ক্রমে এক দুষ্টচক্রের জন্ম দেয়। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে দেশগুলি তথ্য গোপন রাখে। তথ্যের এই গোপনীয়তা থেকেই তৈরি হয় সন্দেহ। বাড়তে থাকে ভুল বোঝাবুঝি। এমনকি এমন ধারণাও ছড়িয়ে পড়ে যে কোনও একটি দেশ উজানের জলসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করছে না, কিংবা জলকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এইসব ধারণা পারস্পরিক সহযোগিতার পথ আরও সংকুচিত করে। শ্রেষ্ঠা জোর দিয়ে বলেন, “কোনও সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। একটি নদী অববাহিকা সবার যৌথ পরিবেশ।”
সমস্যাকে আংশিকভাবে বোঝা কিংবা অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোর মূল্য অনেক সময় মানুষের জীবন দিয়ে চোকাতে হয়। এই ‘অবিশ্বাসের দুষ্টচক্র’ ভাঙতে বিশেষজ্ঞেরা আরও জোরদার বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার পক্ষে সওয়াল করছেন। রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছতে যেখানে বছরের পর বছর, এমনকি কয়েক দশকও লেগে যেতে পারে, সেখানে বিজ্ঞান সহযোগিতার এক নিরপেক্ষ ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।
ইচিমডের মতো আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি সীমান্ত পেরিয়ে এই বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। চীনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির তিব্বত মালভূমি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ শু বাইছিং গ্লোবাল ভয়েসেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, “আমাদের আরও যৌথ গবেষণা এবং আরও বেশি জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া দরকার।” তাঁর মতে, এই সহযোগিতা তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে, পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করতে পারে।
আঞ্চলিক তথ্যব্যবস্থায় চীনের ভূমিকা
হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলের আটটি দেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, আর্থিক সংস্থান এবং পরিকাঠামোর বিচারে চীন তুলনামূলকভাবে অনেকটাই এগিয়ে। চীনের সরকারি সূত্র অনুযায়ী, দেশটি স্থলভাগ, আবহাওয়া ও সমুদ্র পর্যবেক্ষণের জন্য উপগ্রহ-সহ একটি পূর্ণাঙ্গ পৃথিবী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তথ্য সংগ্রহের পরিমাণ ও গুণমান, দুই ক্ষেত্রেই তাদের সক্ষমতা বিশ্বমানের পর্যায়ে পৌঁছেছে।
গবেষণাপত্র প্রকাশের নিরিখেও প্রধান প্রধান গবেষণা পোর্টালের তথ্য বলছে, হিমবাহজাত হ্রদ এবং সেগুলি ভেঙে সৃষ্ট বন্যা নিয়ে গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, কানাডা, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড এগিয়ে রয়েছে। এই দেশগুলিই মূলত বিশ্বজুড়ে এই বিষয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার প্রধান ভিত্তি গড়ে তুলেছে। একাধিক প্রাণঘাতী বিপর্যয়ের পর ভারতও তথ্য সংগ্রহ এবং ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে আসছে।
তবে চীনের মতো দেশগুলির হাতে বিপুল বৈজ্ঞানিক তথ্য ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান থাকলেও ভাষার বাধা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি মঞ্চ এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাসের কারণে সেই জ্ঞান প্রায়শই বৃহত্তর আন্তর্জাতিক গবেষকসমাজের নাগালের বাইরে থেকে যায়। চীনের বহু হিমবাহসংক্রান্ত গবেষণা সে দেশের নিজস্ব সাময়িকী অথবা সরকারি তথ্যভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক গবেষকসমাজের বড় অংশের পক্ষেই সেগুলিতে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এক হিমবাহ বিশেষজ্ঞ বলেন, “চীন যে তথ্য ভাগ করে নিতে চায় না, তা নয়। কিন্তু আমাদের উপযুক্ত মঞ্চ, পারস্পরিক আস্থা এবং সংযোগব্যবস্থার অভাব রয়েছে।”
হিমবাহজাত হ্রদের তালিকা তৈরি এবং হ্রদভাঙা বন্যার ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও চীনা বিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এবং মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার মতো সংস্থার উপগ্রহ-তথ্যের ওপর অনেকটাই নির্ভর করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২০ সালে চীনা বিজ্ঞানীদের প্রকাশিত উচ্চ পার্বত্য এশিয়ার হিমবাহজাত হ্রদ চিহ্নিত করার একটি গবেষণাপত্রের মূল ভিত্তি ছিল ল্যান্ডস্যাটের উপগ্রহচিত্র। নাসা এবং মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার মাধ্যমে এই ছবিগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
বৈশ্বিক উত্তরের আধিপত্য: তথ্য উন্মুক্ত হলেই সুযোগ সমান হয় না
যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহ-তথ্য উন্মুক্ত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে গবেষণার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু তথ্য উন্মুক্ত থাকলেই যে সকলের কাছে তা সমানভাবে পৌঁছবে, এমন নয়। নেপাল ও ভুটানের মতো দেশগুলিতে সীমিত ইন্টারনেট পরিকাঠামো, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর স্বল্পতা এখনও বড় বাধা। সীমান্ত পেরিয়ে যৌথ পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে এই সমস্যাগুলি আরও কঠিন করে তুলেছে। অথচ এই দেশগুলির বিপন্নতা অনেক বেশি, যদিও বিশ্বজুড়ে হিমবাহ গলার জন্য তাদের অবদান তুলনামূলকভাবে সামান্য।
শু বাইছিং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেন। উপগ্রহ-তথ্য দিয়ে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, “নাসার ল্যান্ডস্যাটের মতো উপগ্রহ আমাদের অতীতের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করতে এবং পরিবর্তনের প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু সেগুলি তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা দিতে পারে না।” এর জন্য প্রয়োজন ভূস্থির কক্ষপথের উপগ্রহ অথবা দুর্যোগ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষভাবে তৈরি উপগ্রহ। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়। হিমবাহজনিত বিপদ বুঝতে এবং তার মোকাবিলা করতে সরেজমিনে গবেষণা অপরিহার্য। শু এমন এক সমন্বিত পৃথিবীব্যবস্থা ভিত্তিক গবেষণাপদ্ধতির পক্ষে মত দেন, যেখানে বৃহৎ তথ্য পরিকাঠামো, বৈজ্ঞানিক মডেল এবং মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা একসঙ্গে কাজ করবে। তাঁর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর মডেল বিজ্ঞানীদের হিমবাহজনিত বিপর্যয়ের শুধু লক্ষণ নয়, তার পেছনের কারণগুলিও আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে।
প্রযুক্তি, অর্থ এবং দক্ষ মানবসম্পদের ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও চীনও মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। ২০২০ সালের জুন মাসে জিনউকো হ্রদের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ঘটনার সময় আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন কেন্দ্রের জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিভাগের প্রধান ঝাং ছিয়াংগং গ্লোবাল ভয়েসেসকে জানিয়েছিলেন, ঘটনাস্থলে এক বস্তা সিমেন্ট পৌঁছে দিতে একজনের পুরো তিন দিন লেগেছিল। শুধু যন্ত্রপাতি পরিবহণের খরচই ৩ লক্ষ চীনা ইউয়ানের বেশি, যা প্রায় ৪১ হাজার মার্কিন ডলারের সমান।
এত প্রতিকূলতা এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে হিমবাহজাত হ্রদ ভেঙে পড়ার বিপদ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়ার পথ খুঁজছে চীনা কর্তৃপক্ষ। চীনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় গবেষকেরা লিখেছেন:
青藏高原须高度警惕冰湖溃决风险。其中，喜马拉雅山、念青唐古拉山中东段冰湖溃决概率是其他区域的3倍。
“ছিংহাই-তিব্বত মালভূমিতে হিমবাহজাত হ্রদ ভেঙে পড়ার ঝুঁকি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। হিমালয় এবং নিয়েনছিংথাংলা পর্বতমালার মধ্য ও পূর্বাংশে এই ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তিন গুণ বেশি।”
স্থায়িত্বের অভাব ও কাঠামোগত অবিচার
নেপাল-সহ এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশেও দাতা সংস্থার সহায়তায় মাটিতে স্থাপিত আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সেগুলি দীর্ঘমেয়াদে কতটা কার্যকর থাকবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। ঝাং বলেন, “দাতা সংস্থা হয়তো ব্যবস্থা বসানোর খরচ দেবে। কিন্তু ব্যাটারি বদলানোর খরচ কে জোগাবে? কর্মীদের প্রশিক্ষণই বা কে দেবে?” ধারাবাহিক অর্থায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ না থাকলে এই ব্যবস্থাগুলির অনেকগুলিই কয়েক বছরের মধ্যে অকেজো হয়ে পড়ে। আর তার পরিণতি ভোগ করতে হয় সেইসব মানুষকেই, যাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই ব্যবস্থাগুলি তৈরি করা হয়েছিল।
প্রযুক্তি, জ্ঞান এবং পরিকাঠামো ব্যবহারের এই অসম সুযোগের কারণে বহু বিপজ্জনক হিমবাহজাত হ্রদ এখনও পর্যবেক্ষণের বাইরে রয়ে গেছে। তথ্য থাকলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সেই তথ্যের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে, তা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কার রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগই বা কে পায়। বৈজ্ঞানিক সম্পদ ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা যদি বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে, আর বৈশ্বিক দক্ষিণের সবচেয়ে বিপন্ন মানুষগুলি যদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে জলবায়ু সংকটের মূলে থাকা অবিচার আরও গভীর হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের আমলে এই উদ্বেগ আরও বেড়েছে। নাসার ভূতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু বিজ্ঞান উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব উঠেছে। পৃথিবীর স্থলভাগ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম সময় ধরে চলা উপগ্রহভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার ল্যান্ডস্যাট কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব বিশ্বজুড়ে গবেষকসমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণার ওপর এর প্রভাবের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্ব যে কতটা মার্কিন উপগ্রহ-তথ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, সেই বাস্তবতাও নতুন করে সামনে এসেছে।
ইচিমড – আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্য কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। হিন্দুকুশ-হিমালয় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচির (হিম্যাপ) মতো উদ্যোগের মাধ্যমে তারা আঞ্চলিক মূল্যায়ন এবং সীমান্ত পেরিয়ে তথ্য আদানপ্রদানে সহায়তা করছে। তবে এই ধরনের উদ্যোগের পরিসর ও অর্থায়ন এখনও সীমিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আল্পস পর্বতমালার হিমবাহ নিয়ে ইউরোপের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে হিমালয়ে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও গবেষণার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ইউরোপ আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।
প্রকৃত অর্থে বিপর্যয় মোকাবিলার সক্ষমতা গড়ে তুলতে হলে আঞ্চলিক সহযোগিতা শুধু কূটনৈতিক সৌজন্য বা আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। প্রয়োজন যৌথ পরিকাঠামো, একাধিক ভাষায় ব্যবহারযোগ্য তথ্যভাণ্ডার, সম্মিলিত মহড়া এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। হিমবাহ যত পিছিয়ে যাচ্ছে, অর্থবহ সহযোগিতা গড়ে তোলার সুযোগও তত দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।
পরবর্তী হিমবাহজাত হ্রদভাঙা বিপর্যয় ঘটবে কি না, প্রশ্নটা আর তা নয়। প্রশ্ন শুধু, তা কখন ঘটবে। তথ্য আমাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সেই তথ্য ভাগ করে নেওয়া, সঠিকভাবে বোঝা এবং সময় থাকতে তার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হলেই কেবল তা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারবে।