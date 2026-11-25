প্রতিবেদনটি যৌথভাবে লিখেছেন তনুজ ধর।
শরতের এক ঠান্ডা সকাল। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমের শোণিতপুর জেলার জঙ্গলে সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। অস্থির ঘুমের মধ্যে প্রিয়াঙ্কার ঘুম ভাঙল বাইরে থেকে ভেসে আসা মৃদু এক শব্দে। দূরে কোথাও ভয়ার্ত ল্যাঙ্গুরদের সতর্কবার্তার ডাক শোনা যাচ্ছিল। জাতীয় উদ্যানের একেবারে গভীরে থাকার অভ্যাস তখনও তাঁর হয়ে ওঠেনি। তাই ঘুমন্ত সহকর্মীদের না জাগিয়ে সাবধানে দরজা খুললেন তিনি।
সকালের আবছা আলোয় শিবিরের পাশের উঁচু জমিতে দুটি বাঘ দেখে অবাক হয়ে গেলেন প্রিয়াঙ্কা। সম্ভবত আগের রাতটা সেখানেই কাটিয়েছিল তারা। “জঙ্গলের জীবন এমনই,” ঘটনার দুমাস পর গ্লোবাল ভয়েসেসের সঙ্গে আলাপচারিতায় বলেছিলেন ২৩ বছর বয়সি প্রিয়াঙ্কা ভরালি। ঘটনাটি ঘটেছিল কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে। অসমের শিবসাগর জেলার গড়ভগা গ্রামের মেয়ে তিনি।
স্থানীয় সংবাদপত্রে মহিলা বনরক্ষী নিয়োগের বিজ্ঞাপনটি দেখেই আবেদন করেছিলেন মিতালি। প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে কাজ করার ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। “নির্বাচন প্রক্রিয়াটা কঠিন ছিল। তবে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম,” বলেন অসমের লখিমপুর জেলার ঘরমারা গ্রামের ২৭ বছর বয়সি মিতালি বোরুয়া। পরে ভারতের বনাঞ্চলে সক্রিয়ভাবে কাজ করা ৫,০০০ সম্মুখসারির মহিলা বনকর্মীর একজন হয়ে ওঠেন তিনি।
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে তাঁদের কাজ
৪৩০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান। দক্ষিণে কার্বি আংলং পাহাড়, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ। উদ্যানের পাঁচটি বনাঞ্চল, বুড়াপাহাড়, বাগরি, কোহোরা, আগরাতলি ও বিশ্বনাথের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। এর ফলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ঘটনাও এখানে প্রায়ই ঘটে।
একশৃঙ্গ গণ্ডারের অন্যতম প্রাকৃতিক আবাসস্থল কাজিরাঙায় চোরাশিকারের সর্বশেষ ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল ২০২১ সালে।
সুনিয়া পেগু ব্যাখ্যা করেন, “এই মেয়েদের বিশেষভাবে চোরাশিকারি ধরার জন্য নিয়োগ করা হয়নি। তবে দিনের বেলায় উদ্যানের মধ্যে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে তারা সঙ্গে সঙ্গে বনাধিকারিকদের দপ্তরে খবর দেয়।”
দীপাঞ্জলি বলেন, “আমাদের টহল শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। প্রথমে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ঘুরে দেখি, কোথাও কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে কি না, কিংবা চোরাশিকারের কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না। পরে ৭.৬২ মিলিমিটারের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে নিয়ে বেড়া বরাবর টহল দিই। রাতের টহল কখনও কখনও দশটা পর্যন্ত চলে।”
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্র অধিকর্তা সোনালি ঘোষ গ্লোবাল ভয়েসেসকে বলেন, “মেয়েদের এমন কিছু শিবিরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে। পুরুষ বনরক্ষীদের মতোই তারাও একই প্রশিক্ষণ পায়। গ্রামের মহিলাদের সঙ্গেও কাজ করে তারা চোরাশিকার ঠেকাতে সাহায্য করে। কারণ, কখনও কখনও গ্রামের মহিলারাও চোরাশিকারের চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।”
বিদ্যুৎ বরা জানান, “এখনও পর্যন্ত তারা সরাসরি কোনও চোরাশিকারির মুখোমুখি হয়নি। তবে ‘এলাকা নিয়ন্ত্রণ’ কৌশল ব্যবহার করে কাজ করে। কাজিরাঙার ভেতরে আশপাশের বাঁধ এলাকায় নজরদারি চালায়, যাতে চোরাশিকারিরা উদ্যানের মধ্যে ঢুকতে না পারে।”
২৭ বছর বয়সি রশ্মি বরা বলেন, “বন্দুক হাতে জঙ্গলে টহল দিতে হবে, এমনটা কোনও দিন কল্পনাও করিনি। প্রথম দিকে বন্দুকটা খুব ভারী মনে হতো। গুলি চালানোর সময় হাত কাঁপত। ভয় হতো, লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গেল।” বিয়ের পর যোরহাটে সংসার শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই বনরক্ষীর কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।
জোরহাট জেলার স্বর্ণপুর চা-বাগানের বাসিন্দা ২১ বছর বয়সি দীপাঞ্জলি বরাইক বলেন, “প্রথমবার এই কাজের জন্য আবেদন করার সময় বাড়ির লোক আপত্তি করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এই কাজ পুরুষদের জন্য। তাঁদের বোঝানোও সহজ ছিল না।” শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরিবারের সবাই তাঁকে মন থেকে সমর্থন করেন।
কৃষক পরিবারের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা ভরালি, মিতালি বোরুয়া, রশ্মি বরা ও দীপাঞ্জলি বরাইক ২০২৩ সালের অগস্টে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানে বনরক্ষী হিসেবে যোগ দেন। তাঁদের পরিচিতি হয় ‘বনদুর্গা’ নামে, অর্থাৎ অরণ্যের দেবী।
জঙ্গলের টান
মিতালি বলেন, “জঙ্গলের নানা শব্দ আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করত। তাই দায়িত্ব পালনের জন্য জঙ্গলে থাকতে গিয়ে যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে হবে, সেগুলি গ্রহণ করাকেই নিজের লক্ষ্য করে নিয়েছিলাম।”
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের পূর্ব আগরাতলি বনাঞ্চলের বনদুর্গাদের প্রধান সুনিয়া পেগু বলেন, “এই মেয়েদের ডেরগাঁওয়ে অসম পুলিশের একাদশ ব্যাটালিয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জঙ্গলে থাকার অভ্যাস তাদের ছিল না।” তাঁর কথায়, প্রশিক্ষণে যুদ্ধকৌশল, জরুরি পরিস্থিতি সামলানো, শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখা, অস্ত্রের ব্যবহার, গুলি চালানো এবং রাতের অনুশীলনও ছিল। আগরাতলি বনাঞ্চলটি অসমের গোলাঘাট ও নগাঁও জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে।
কিং কোবরা শিবিরে থাকতে শুরু করার পর প্রথম দিকে চারপাশের সাপ দেখে ভয় পেতেন দীপাঞ্জলি। তিনি বলেন, “শীতকাল ছাড়া এখানে প্রায় সব সময়ই সাপ দেখা যায়। গরমকালে ও বর্ষায় আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। শিবিরটি মাটি থেকে উঁচু খুঁটির ওপর তৈরি। কিন্তু স্নান করার জায়গাটি মাটিতে। সেখানে প্রায়ই ছোট ছোট সাপকে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকতে দেখি।” প্রথম দিকে ভয় পেলেও ধীরে ধীরে সয়ে গিয়েছে সব।
আগরাতলি বনাঞ্চলের আধিকারিক বিদ্যুৎ বিকাশ বরা বলেন, “মেয়েরা খুব সাহসী। জঙ্গলের জীবন তাদের কাছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা ছিল।” তিনি আরও বলেন, “শুরুতে ওরা কিছুটা ভয় পেত। কিন্তু খুব দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। এখন নিজেদের দায়িত্ব সাবলীলভাবেই পালন করছে।”
বরা জানান, সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি শেখানোর পাশাপাশি তাঁদের নিয়মিত সাপ সামলানো, পাখি দেখা এবং গাছ ও ঘাসের প্রজাতি চেনার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়।
যোরহাটে স্বামী ও পরিবারের লোকজনকে রেখে কাজিরাঙায় চলে আসা রশ্মির পক্ষে সহজ ছিল না। তিনি বলেন, “আবেদনের সময় বনরক্ষীর কাজকেই প্রথম পছন্দ হিসেবে রেখেছিলাম। বিয়ের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল। তবু কাজে যোগ দিয়েছি।”
তাঁদের সাহসের প্রশংসা করে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্র অধিকর্তা সোনালি ঘোষ এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে গ্লোবাল ভয়েসেসকে বলেন, “এই মেয়েদের বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে। কয়েকজনের বাড়ি কাজিরাঙার আশপাশের গ্রামেও। তাই এই এলাকার সঙ্গে তাদের আগে থেকেই কিছুটা পরিচয় ছিল। কঠোর প্রশিক্ষণের পর জঙ্গলে কাজ করার আত্মবিশ্বাসও তাদের বেড়েছে।”
কাজিরাঙার শিবিরগুলিতে বিদ্যুতের জন্য সৌর প্যানেল ব্যবহার করা হয়। তাই বিদ্যুৎ যাতে ফুরিয়ে না যায়, সে জন্য কর্মীদের মেপে মেপে খরচ করতে হয়। প্রিয়াঙ্কা বলেন, “রাতে ঘরের কাছেই নানা পশুর আওয়াজ শুনতে পাই। কিন্তু আলো জ্বালাতে পারি না, কারণ তাতে তারা ভয় পেতে পারে। তাই চুপচাপ থাকি। জরুরি পরিস্থিতির জন্য টর্চ সব সময় হাতের কাছে রাখি।”
প্রতিকূলতার মাঝেও দায়িত্বে অবিচল
গাড়িতে করে টহল দেওয়ার সময় একাধিকবার গণ্ডার ও হাতির তাড়া খেয়েছেন রশ্মি ও প্রিয়াঙ্কা। তাঁদের কথায়, “মানুষের বারবার অনুপ্রবেশে বন্যপ্রাণীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জঙ্গলে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়। কখনও কখনও তাদের দূরে সরিয়ে দিতে ফাঁকা গুলিও চালাতে হয়।”
প্রায় প্রতি বর্ষাতেই ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে কাজিরাঙা। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
মিতালি বলেন, “বন্যার সময় শিবিরে যাওয়ার রাস্তাগুলি জলে ডুবে যায়। বিদ্যুৎ থাকে না, পান করার মতো পরিষ্কার জলও মেলে না সহজে। বাঘের মতো বন্যপ্রাণীরাও তখন আমাদের শিবিরের কাছের উঁচু জমিতে আশ্রয় নেয়।”
দীপাঞ্জলি বলেন, “বন্যার জলে ডুবে থাকা এলাকা দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে আমরা মা গণ্ডার ও তাদের শাবকদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করি। গাড়িচালকদেরও ধীরে গাড়ি চালাতে বলি, যাতে দুর্ঘটনায় বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি না হয়।”
বন্যায় ডুবে যাওয়া জঙ্গলে চলাচলের জন্য বনরক্ষীরা বাতাসভরা রবারের নৌকা ব্যবহার করেন। সুনিয়া বলেন, “কোনও প্রাণী আটকে পড়লে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখানোর চেষ্টা করি।”
বনদুর্গাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করে সোনালি ঘোষ বলেন, “বন্যার সময়ও তারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে।”
বন্যার সময় উঁচু এলাকাগুলিও ডুবে যায়। তখন গণ্ডার-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী জাতীয় সড়ক পেরিয়ে কার্বি আংলং পাহাড়ের উঁচু এলাকায় আশ্রয় নিতে যায়।
ঘোষ বলেন, “২০২৪ সালের জুলাইয়ের বন্যার সময় উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর ৭১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। বনদুর্গারা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, নয়টি করিডর দিয়ে বন্যপ্রাণীদের নিরাপদে পার করে দেয়, আটকে পড়া প্রাণীদের উদ্ধার করে এবং চোরাশিকারবিরোধী কাজও চালিয়ে যায়। এর ফলে মানুষের কারণে বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর সংখ্যা সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে কমে আসে।”
একটার পর একটা বাধা পেরিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এই মহিলা বনরক্ষীরা। তাঁদের সাহস ও নিষ্ঠার প্রশংসা করছেন বন দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজনও। বিদ্যুৎ বরা বলেন, “এই মেয়েরা অন্যদের কাছে আদর্শ। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করা সহজ নয়। তাঁদের সাহসিকতার গল্প সবার জানা উচিত।”