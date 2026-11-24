এই লেখাটি গ্লোবাল ভয়েসেসের ২০২৬ সালের মে মাসের বিশেষ ধারাবাহিক, বিশ্বজুড়ে সংকট, স্থানীয় সমাধান‘-এর অংশ। এই ধারাবাহিকে উঠে আসবে প্রতিরোধের গল্প, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় সফল উদ্যোগ, বিশ্বের দক্ষিণ গোলার্ধের সম্প্রদায়গুলি কীভাবে এই সংকটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে তার অন্তর্দৃষ্টি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এসব উদ্যোগের তাৎপর্য এবং আরও অনেক কিছু। এই প্রতিবেদনগুলিকে সমর্থন করতে এখানে অনুদান দিতে পারেন।
পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সোয়াত উপত্যকায় বসবাসকারী আদিবাসী তোরওয়ালি সম্প্রদায়ের কাছে নদী কোনো ‘সম্পদ’ নয়। নদী মানে কেবল ‘জল'ও নয়। নদী তাদের জাতিসত্তার স্পন্দন, এক পবিত্র উপস্থিতি, দেবী দারার মূর্ত প্রকাশ, যা তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। অথচ ‘বিদ্যুৎ সংকটের’ দোহাই দিয়ে পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বছরে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রকল্পের জেরে নদীব্যবস্থার পাশাপাশি বিপন্ন হয়ে পড়ছে এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা বাস্তুতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক জীবনব্যবস্থা। এ নিয়ে নতুন করে প্রকল্পের ঢেউ তুলেছে সরকার।
তোরওয়ালিদের কাছে একটি নদী হারানোর অর্থ ইতিহাস, জীবিকা, আত্মপরিচয় এবং কল্পনার জগৎ হারানো। সেই কারণেই ২০২৩ সাল থেকে তারা সোয়াত নদীকে বাঁচাতে এবং ২০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মাদিয়ান জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মাণ বন্ধ করতে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সোয়াত জেলায় মাদিয়ান থেকে কালাম পর্যন্ত অন্তত ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। মাদিয়ান প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত খাইবার পাখতুনখোয়া জলবিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ। ২০২১ সালে অনুমোদিত এই প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার।
২০২৬ সালের ৪ এপ্রিল আন্দোলনকারীরা এক বড় জয়ের খবর উদ্যাপন করেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা মাদিয়ান প্রকল্প থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। তবে প্রকল্পের উদ্যোক্তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাবেন কি না, কিংবা একই রকম বিধ্বংসী কোনো বিকল্প প্রকল্পের পথে হাঁটবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকেও কোনো মন্তব্য করা হয়নি। উপত্যকায় বসবাসকারী তোরওয়ালিদের কাছে অবশ্য লড়াই এখনও শেষ হয়নি।
বড় বড় বাঁধ কীভাবে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে দেয়, তা তোরওয়ালিরা ভালোভাবেই জানেন। দারাল খোয়ার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তাঁদের কাছে জলের বুকে লেখা এক তিক্ত শিক্ষা। প্রকল্পটির প্রাথমিক অর্থায়ন করেছিল এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক। জনমতের চাপে পরে তারা সরে দাঁড়ায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অন্য উৎস থেকে অর্থের জোগাড় করে প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিরোধিতার কণ্ঠরোধ করতে ছড়ানো হয় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, বিভক্ত করে দেওয়া হয় স্থানীয় সম্প্রদায়গুলিকে।
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের সোয়াত জেলার বাহরাইন শহরে, যেখানে দারাল নদী এসে মিশেছে সোয়াত নদীতে, স্থানীয় মানুষ একসময় নিজেদের ভূমিকে স্বর্গ বলে বর্ণনা করতেন। গ্রীষ্মকালে শিশুরা নদীর শীতল জলাশয়ে খেলত, নারীরা ঝরনা থেকে টাটকা জল সংগ্রহ করতেন, আর নদীর দুই পাড়ের বাগানগুলি ভরে থাকত ফলের সমারোহে। কিন্তু আজ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে নদীর প্রবাহ যেন কলের জলের মতো। নদীর দীর্ঘ দীর্ঘ অংশ শুকিয়ে পড়ে থাকে। শরৎকাল পর্যন্ত নদীর পাড়ে মশার বংশবিস্তার চলে। সুড়ঙ্গ থেকে আগাম কোনো সতর্কতা ছাড়াই হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়া হয়, যা শিশুদের জন্য ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি করে। এই ক্ষতি তোরওয়ালিদের এক নির্মম সত্য শিখিয়েছে: নদী একবার যন্ত্রে পরিণত হলে, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সবকিছুই খুলে খুলে পড়তে থাকে। সংস্কৃতি, বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি, আত্মপরিচয়, কিছুই আর অক্ষত থাকে না।
সেই স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই মাদিয়ান প্রকল্পের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করতে তোরওয়ালিরা গড়ে তুলেছেন সোয়াত নদী বাঁচাও আন্দোলন (দারিয়া-এ সোয়াত বাচাও তেহরিক)। ২০২৪ সালের আগস্টে তাঁরা বিশ্বব্যাংকের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়ে সংস্থাটির পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতির আওতায় প্রকল্পটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান। ব্যাংকের সঙ্গে তাঁরা শত শত চিঠি আদানপ্রদান করেছেন; পেশোয়ার, ইসলামাবাদ এবং অনলাইনে বৈঠক করেছেন। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও তাঁরা বিষয়টি জানিয়েছেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। পাশাপাশি মাদিয়ান থেকে কালাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে প্রবীণদের নিয়ে ঐতিহ্যবাহী বৈঠক, অর্থাৎ জিরগা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৪ সালের ২৩ আগস্ট বাহরাইন শহরে হয় এক বিশাল জনসমাবেশ। এক মাস পর আবারও মিছিলে হাঁটেন তরুণেরা। সোয়াত ও ইসলামাবাদে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন আন্দোলনটিকে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি দেয়। এমনকি শিশুরাও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদনপত্র লিখেছে।
আন্তর্জাতিক আইন এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবাধ, পূর্ববর্তী ও পূর্ণাঙ্গ অবহিত সম্মতি ছাড়া কোনো প্রকল্প এগিয়ে নেওয়া যায় না। অথচ তোরওয়ালিরা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের জন্য শুনানির আয়োজন করা হয়েছে তাড়াহুড়ো করে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহজে পাওয়া যায়নি, নিয়ম মেনে চলার বদলে নেওয়া হয়েছে শর্টকাট এবং আমলাতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর কোনোটিই প্রকৃত সম্মতির শামিল নয়।
শুরু থেকেই তাঁদের বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট। ২০২৩ সালের জুলাই মাসেই পাকতুনখোয়া শক্তি উন্নয়ন সংস্থা এবং প্রাদেশিক পরিবেশ কর্তৃপক্ষ প্রথম ‘জনশুনানি‘ আয়োজন করে। বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজেদের আপত্তি জানান। তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ উপেক্ষা করে প্রকল্পের জন্য ‘অনাপত্তি সনদ’ জারি করা হয়।
প্রকল্পের বিরোধিতাকারী সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে একের পর এক হুমকি ও ভয় দেখানোর ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারি কর্মীরা আন্দোলনকর্মী এবং গ্রামের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কারাবন্দি করার হুমকি দিয়েছেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর নজরদারি চালানোর ভয়ও দেখানো হয়েছে। কয়েকজন আন্দোলনকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠার আশঙ্কায় অনেকে নিজেদের উদ্বেগ ও আপত্তির কথা প্রকাশ করতেও পিছিয়ে যাচ্ছেন।
এ ছাড়া, বিশ্বব্যাংক তোরওয়ালি জনগোষ্ঠীর আদিবাসী পরিচয় স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে ত্রুটি থেকে গেছে এবং স্থানীয় তোরওয়ালি ভাষায় তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। আন্দোলনকারীদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই ২০২৫ সালের জুনে বিশ্বব্যাংক নতুন করে যাচাইয়ের উদ্যোগ নেয়। সংস্থাটির নিজস্ব নীতি অনুযায়ী তোরওয়ালিরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নির্ধারণ করতেই এই যাচাই। এই অঞ্চলে এমন পদক্ষেপ ছিল নজিরবিহীন। কিন্তু প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও বিশ্বব্যাংক সেই যাচাইয়ের ফলাফল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাগ করে নেয়নি।
তবে নিজেদের আদিবাসী পরিচয় নিয়ে তোরওয়ালিদের মনে কোনো সংশয় নেই। তাঁরা যে পাহাড়ে বসবাস করেন, যে নদীকে শ্রদ্ধা করেন, যে তৃণভূমিতে পশু চরান এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া যে জীবনাচার আজও পালন করেন, সেসবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় অবিচ্ছেদ্য। তাঁদের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তাতে প্রাক্-আর্য ও গান্ধার অঞ্চলের ভাষাগত উপাদান রয়েছে। এই ভাষা গড়ে উঠেছে ভূপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি খাড়া পাহাড়ি ঢাল, পাথর, গিরিখাত, ঝরনা, তৃণভূমি এবং গিরিপথের জন্য রয়েছে আলাদা শব্দ। আজও করাচি, হায়দরাবাদ কিংবা রাওয়ালপিন্ডির মতো শহরে বসবাসকারী তোরওয়ালিরা নিজেদের অঞ্চলকে ‘ওয়াতান’ বলে ডাকেন। এই শব্দের গভীরতা ‘স্বদেশ’ বা ‘জন্মভূমি'র চেয়েও বেশি। একটি প্রবাদে এই বন্ধনটি প্রকাশ পেয়েছে: “তু ওয়াতান গে কে বেদু, ওয়াতান মা ওয়াদ।” অর্থাৎ, “তোমার শরীর হয়তো অন্য কোথাও থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হৃদয় পড়ে থাকে নিজের স্বদেশে।”
শেষ পর্যন্ত সোয়াত নদীকে বাঁচানোর আন্দোলন সফল হবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু এরই মধ্যে আন্দোলনটি এক গভীর সত্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছে: আদিবাসী অধিকার ও পরিবেশগত ন্যায়বিচার একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; নদীরও অধিকার রয়েছে, কারণ নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে; আর উন্নয়নের নামে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তার পরিণতি যাঁদের বহন করতে হয়, সেই মানুষগুলির কাছেই সেই উন্নয়নকে জবাবদিহি করতে হবে।
পাকিস্তানি কবি আল্লামা ইকবালের একটি পঙ্ক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, “এক ফোঁটা শিশিরই এই মাটিকে আবার উর্বর করে তোলার জন্য যথেষ্ট।” তোরওয়ালি জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধও সেই এক ফোঁটা শিশিরের মতো। চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নের মুখে মর্যাদা, ঐক্য ও সাহসের এক অনন্য প্রকাশ। আর যত দিন সোয়াত নদী বয়ে চলবে, তত দিন তাঁরা তাকে রক্ষা করার লড়াই চালিয়ে যাবেন।