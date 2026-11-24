কিতাব যাত্রা উৎসব অল্প সময়ের মধ্যেই নেপালি সাহিত্য, বই ও সংস্কৃতি উদ্যাপনের অন্যতম প্রাণবন্ত মঞ্চ হয়ে উঠেছে। নেপালভিত্তিক সংস্থা কিতাব যাত্রা ফাউন্ডেশন এই উৎসবের আয়োজন ও পরিচালনা করে। সংস্থাটি সাহিত্য, পাঠাভ্যাস, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানকে উৎসাহিত করে। ২০১৮ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে উৎসবটি স্থানীয় একটি সাহিত্যসভা থেকে ক্রমে আন্তর্জাতিক পরিসরের প্রাণবন্ত আয়োজনে পরিণত হয়েছে। নেপালের পাশাপাশি ভারত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পাঠক-লেখকদেরও এক সূত্রে বেঁধেছে এই উৎসব। ভবিষ্যতে দুবাই, অস্ট্রেলিয়া, পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও জার্মানিতেও এর পরিসর ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে উৎসবটি এমন এক আন্তর্জাতিক মঞ্চ গড়ে তুলেছে, যেখানে নেপালি সাহিত্যিকদের কণ্ঠস্বর বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, উদ্যাপিত হচ্ছে এবং আরও বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।
এই উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছেন ঋষি রাম অধিকারী। তিনি কিতাব যাত্রা ফাউন্ডেশন এবং বই বিতরণকারী সংস্থা কিতাব যাত্রা-র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। তিরিশের কোঠার গোড়াতেই তিনি সাংস্কৃতিক উদ্যোগপতি হিসেবে পরিচিতি পান। নেপালি সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলাই তাঁর কাজের মূল লক্ষ্য। তাঁর উদ্যোগে শুধু বিদেশের মাটিতে সাহিত্য উৎসবের পরিসরই বাড়েনি, নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে ২০টিরও বেশি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হয়েছে বৃত্তি কর্মসূচিও।
নেপালি সাহিত্যজগতে এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কিতাব যাত্রা ও ঋষি রাম সম্মানিত হয়েছে পঞ্চম ট্যালি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ সম্মাননা ২০২৫-এ। পাশাপাশি, পথপ্রদর্শক ভূমিকার জন্য ২০১৯ সালে তিনি পেয়েছেন জনমতনির্ভর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার। এই স্বীকৃতিগুলি আজকের নেপালি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সমর্থক হিসেবে তাঁর ভূমিকার গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে।
গ্লোবাল ভয়েসেসের পক্ষ থেকে সঙ্গীতা স্বেচ্ছা ইমেলের মাধ্যমে অধিকারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।
সঙ্গীতা স্বেচ্ছা: এত অল্প বয়সে কিতাব যাত্রা বই বিতরণ সংস্থা এবং কিতাব যাত্রা উৎসব শুরু করার অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেলেন?
ঋষি রাম অধিকারী: আমার অনুপ্রেরণা এসেছিল এক সহজ অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি থেকে: বই একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে, আর সেই মানুষই বদলে দিতে পারে গোটা সমাজকে। কিন্তু এমন পরিবর্তন ঘটাতে হলে বইকে মানুষের নাগালের মধ্যে আনতে হবে, পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এবং সাহিত্যকে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
কিতাব যাত্রার মাধ্যমে আমরা নেপালের নানা প্রান্তের পাঠকদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করি। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, শুধু বই বিতরণ করলেই চলবে না। বই পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে, লেখক ও পাঠকদের কাছাকাছি আনতে হবে এবং সাহিত্যকে জনপরিসরের আলোচনার অংশ করে তুলতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই কিতাব যাত্রা উৎসবের জন্ম।
ছোটবেলায় বাবার মুখে মহাভারত ও রামায়ণের নানা শ্লোক ও বাণী আবৃত্তি শুনতাম। ভারতে, নয়াদিল্লিতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি (পেশাগত হিসাববিদ্যা) পড়াশোনা করার সময়, হিসাবের জগতে নিজের পেশাগত ভবিষ্যৎ গড়ার পথে হঠাৎ উপলব্ধি করি, সংখ্যার চেয়ে শব্দের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। তাই সেই পড়াশোনা ছেড়ে চার বস্তা বই নিয়ে নেপালে ফিরে আসি। কাঠমান্ডুতে শুরু করি একটি অনলাইন বইয়ের দোকান। আমার বিশ্বাস, অর্থবহ পরিবর্তন আনার সুযোগের অপেক্ষায় তরুণদের বসে থাকা উচিত নয়। বরং সেই সুযোগ নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে। এই বিশ্বাস, আর আমাদের দলের সদস্য, লেখক, সহযোগী ও পাঠকদের নিষ্ঠাই আমাদের পথচলার চালিকাশক্তি।
সঙ্গীতা: ২০১৮ সালে নেপালে শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পর্তুগাল, বেলজিয়াম ও জার্মানির মতো দেশেও আয়োজিত হচ্ছে কিতাব যাত্রা। এই দীর্ঘ পথচলায় উৎসবটির বিবর্তন কীভাবে দেখেন?
অধিকারী: ২০১৮ সালে যাত্রা শুরুর পর কিতাব যাত্রা তুলনামূলক ছোট একটি সাহিত্যসভা থেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থবহ সংলাপের বৃহত্তর মঞ্চে পরিণত হয়েছে। শুরুতে হাতে গোনা কয়েকজন লেখক ও একটি মাত্র মঞ্চ ছিল। আজ এই উৎসব বিভিন্ন প্রজন্মের লেখক, শিল্পী, চিন্তাবিদ, নীতিনির্ধারক, উদ্যোগপতি ও পাঠকদের একত্র করছে।
সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্যের পরিসরে। নেপালি সাহিত্যকে আমরা আর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ কোনো বিষয় হিসেবে দেখি না। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমাদের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য হলো নেপালি লেখকদের সঙ্গে প্রবাসী নেপালি সমাজ এবং বৃহত্তর সাহিত্যজগতের সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।
তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তার ঘটানো মানে শুধু অন্য একটি দেশে উৎসব নিয়ে যাওয়া নয়। এর অর্থ স্থানীয় সহযোগীদের সঙ্গে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলা, সেখানকার পাঠক ও দর্শকদের বোঝা এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি মঞ্চ তৈরি করা। আমাদের লক্ষ্য, কিতাব যাত্রাকে নেপাল ও বিশ্বের মধ্যে সেতু করে তোলা, যাতে নেপালি ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সবসময় এই উদ্যোগের কেন্দ্রেই থাকে।
সঙ্গীতা: আন্তর্জাতিক পরিসরে নেপালি সাহিত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন? সেগুলি কীভাবে মোকাবিলা করেন?
অধিকারী: সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি হলো আন্তর্জাতিক পরিসরে নেপালি সাহিত্যের সীমিত পরিচিতি ও দৃশ্যমানতা। আমাদের প্রতিভাবান লেখক রয়েছেন, রয়েছে শক্তিশালী সব গল্প, সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু ভাষার বাধা, অনুবাদের সীমিত সুযোগ, বই বিতরণের সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রচারের অভাবে এসব সৃষ্টির অনেক কিছুই বিদেশের পাঠকদের নাগালের বাইরে থেকে যায়।
আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো উদ্যোগগুলিকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা। অর্থবহ একটি সাহিত্য উৎসব আয়োজন করতে আর্থিক সংস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, পেশাদার সমন্বয় এবং দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারের প্রয়োজন হয়।
এই বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে আমরা সাহিত্যসংস্থা, প্রকাশক, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলছি। পাশাপাশি অনুবাদ, বই বিনিময় এবং এমন সব আলোচনাকে উৎসাহিত করতে চাই, যার মাধ্যমে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অপরিচিত পাঠকদের কাছেও নেপালি সাহিত্য পৌঁছে দেওয়া যায়।
আমার বিশ্বাস, বিশ্বের কাছে নেপালি সাহিত্যকে চিনে নেওয়ার আবেদন জানিয়েই আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। এমন পেশাদার মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে, উন্নতমানের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা তৈরি করতে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যাতে সেই স্বীকৃতি বাস্তবে সম্ভব হয়। আমাদের লক্ষ্য, বিচ্ছিন্ন কিছু সুযোগকে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক সংযোগে পরিণত করা।
সঙ্গীতা: বিদেশে নেপালি সাহিত্য ও বই পড়ার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রবাসী নেপালি সম্প্রদায়ের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?
অধিকারী: আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ এবং প্রসারে প্রবাসী নেপালি সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে বসবাসকারী নেপালিদের কাছে বই হয়ে উঠতে পারে নিজেদের শিকড়, ইতিহাস, স্মৃতি ও আত্মিক আপনত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকার এক সেতু। আর নেপালের বাইরে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে সাহিত্য তাদের ঐতিহ্যকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। একই সঙ্গে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেদের পরিচয় নতুন করে আবিষ্কারের পথও খুলে দিতে পারে।
প্রবাসীদের আমি শুধু পাঠক বা দর্শক হিসেবে দেখি না। এই সাহিত্যযাত্রায় তাঁরা সক্রিয় সহযোগী হয়ে উঠতে পারেন। নেপালি লেখকদের পাশে দাঁড়ানো, পাঠচক্র গড়ে তোলা, সাহিত্য আলোচনা আয়োজন করা, স্থানীয় গ্রন্থাগারে নেপালি বই পৌঁছে দেওয়া এবং আমাদের লেখকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ তৈরি করার মতো অনেক কিছুই তাঁরা করতে পারেন।
কিতাব যাত্রার আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলির মাধ্যমে আমরা এমন পরিসর তৈরি করতে চাই, যেখানে নেপালি সাহিত্য ও গল্প দেশের সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রবাসী নেপালিরাও একটি জীবন্ত, ক্রমবিকাশমান সাহিত্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে অংশ নিতে পারবেন।
সঙ্গীতা: কিতাব যাত্রা ফাউন্ডেশন নেপালের অভ্যন্তরেও গ্রন্থাগার গড়ে তোলা ও শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার মতো নানা কাজে যুক্ত। দেশের ভিতরের কাজ এবং বিদেশের উদ্যোগগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন কীভাবে?
অধিকারী: আমাদের কাছে নেপালের অভ্যন্তরের কাজ এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, দুটোই একই লক্ষ্যের দুটি দিক। নিজেদের দেশের মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে নেপালি সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার কথা আমরা বলতে পারি না।
বই বিতরণ, গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তার মধ্য দিয়ে আমরা বইকে আরও বেশি মানুষের নাগালের মধ্যে আনতে চাই। বিশেষ করে যাঁদের বই পড়ার সুযোগ তুলনামূলক কম, তাঁদের কাছে। গ্রন্থাগার তৈরি করা মানে শুধু তাকভর্তি বই জোগাড় করা নয়। এমন একটি পরিসর তৈরি করা, যেখানে কৌতূহল বেড়ে উঠবে, তরুণেরা নিজেদের সম্ভাবনা আবিষ্কার করবে এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে পাঠাভ্যাসের এক দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠবে।
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা নেপালি সাহিত্যের পরিচিতি ও নতুন সুযোগ তৈরির চেষ্টা করি। আর দেশের ভিতরে কাজ করি সেই ভিতকে শক্তিশালী করতে, যেখান থেকে এই সাহিত্য জন্ম নেয়। এই দুই দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজন দলগত কাজ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।
শেষ পর্যন্ত সাফল্য শুধু একটি উৎসব কত বড় হলো, কিংবা আমরা কতগুলি দেশে পৌঁছতে পারলাম, তা দিয়ে বিচার করা যায় না। যে শিশুটি প্রথমবার বই পড়ার আনন্দ খুঁজে পেল, যে শিক্ষার্থী নতুন সুযোগ পেল এবং যে সম্প্রদায়ের কাছে একটি গ্রন্থাগারের দরজা খুলে গেল, সাফল্যের হিসাবের মধ্যে তারাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।