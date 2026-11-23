প্যাঙ্গোলিন। বাংলায় বনরুই বা রুহিন নামেও পরিচিত, এই প্রাণীকে পিঁপীলিকাভুকও বলা হয়। প্রতি বছর ভারতে পাচারকারীদের কাছ থেকে গড়ে ১২০ থেকে ২৪০টি প্যাঙ্গোলিন উদ্ধার করা হয়। তবে এই হিসাব কেবল সেই পাচারের, যার খবর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়। বন্যপ্রাণী বাণিজ্যের ওপর নজরদারি করা একটি বেসরকারি সংস্থা ট্রাফিকের ২০২২ সালের তথ্যপত্র অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে শুধু ভারত থেকেই প্রায় ৬,০০০টি প্যাঙ্গোলিন শিকার করা হয়েছিল। ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভারতের রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর প্রায় ৩৩৭ কিলোগ্রাম প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করেছিল বলে জানা যায়।
বিশ্বজুড়ে প্যাঙ্গোলিনের মোট আটটি প্রজাতি রয়েছে। এশিয়ার ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও সাভানা অঞ্চল এবং সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের দেখা যায়। ভারতে রয়েছে ভারতীয় প্যাঙ্গোলিন (Manis crassicaudata) এবং চিনা প্যাঙ্গোলিন (Manis pentadactyla)।
তবে ভারতের প্যাঙ্গোলিনেরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সংকটজনক সন্ধিক্ষণে। সামনে এগোতে হলে ভারতকে কী করতে হবে, তা বোঝার জন্য ফিরে তাকাতে হবে এই সংকটের শিকড়ের দিকেও।
বাণিজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস
ঐতিহ্যগত চিকিৎসায় প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ব্যবহারের প্রাচীনতম নথির সন্ধান মেলে মিং রাজবংশের সময়ে। প্রকৃতিবিদ লি শিঝেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বেনছাও গাংমু (ঔষধি পদার্থের মহাগ্রন্থ)-তে এই ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তবে এই দাবির পক্ষে আজও কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।
বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পাচার হওয়া বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো প্যাঙ্গোলিন। বন্য পরিবেশ থেকে জীবন্ত প্যাঙ্গোলিন ধরে এনে নির্মমভাবে তাদের চামড়া ছাড়ানো হয়। এরপর আঁশ ভেজে গুঁড়ো করে নানা রোগের তথাকথিত চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে কার্বাঙ্কল, ত্বকের সংক্রমণ, স্তন্যদানের সমস্যা, এমনকি স্নায়বিক অস্থিরতাও। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মিং রাজবংশের আমলে যে সব সমস্যার অজুহাতে প্যাঙ্গোলিন হত্যা করা হতো, আজ তার অনেক বেশি কার্যকর এবং সস্তা ওষুধও রয়েছে। প্যাঙ্গোলিনের আঁশ মূলত কেরাটিন দিয়ে তৈরি। মানুষের নখেও একই প্রোটিন থাকে। এর পাশাপাশি আঁশে সামান্য জল ও লিপিড বা চর্বি থাকে। এগুলির কোনওটিরই ঔষধি গুণ নেই।
তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্রের দাবি, প্রতি পাঁচ মিনিটে পাচারকারীদের হাতে একটি প্যাঙ্গোলিন বন্য পরিবেশ থেকে হারিয়ে যায়, জীবিত হোক বা মৃত। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের একটি সিআইটিইএস প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে প্যাঙ্গোলিনের আটটি প্রজাতির নমুনা মিলিয়ে ২,২২২টি পাচারের ঘটনা ধরা পড়েছে। উদ্ধার হওয়া নমুনার পরিমাণ বন্য পরিবেশ থেকে শিকার করা ৫,৫৩,০৪২টি প্যাঙ্গোলিনের সমতুল্য। এই সংখ্যাই আমাদের অজ্ঞতার, অথবা আরও স্পষ্ট করে বললে, নিজেদের চাহিদা মেটাতে প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঔদ্ধত্যের ভয়াবহতা বুঝিয়ে দেয়।
মহাদেশ পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়া এক ভ্রান্ত ধারণা
এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ না থাকলেও, নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক বিভিন্ন নথি থেকে ইঙ্গিত মেলে যে প্যাঙ্গোলিনের আঁশের ঔষধি গুণ রয়েছে, এমন ধারণা চিন থেকে ভারত ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যাই হোক, ভারতে ও আফ্রিকায় প্যাঙ্গোলিনের তথাকথিত ঔষধি গুণের বিশ্বাস থেকেই এখনও তাদের খোঁজ চলে।
“মধ্য ভারতের প্রত্যন্ত আদিবাসী পরিবারগুলির বাড়িতে এখনও কখনও কখনও সদর দরজার পাশে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ ঝুলতে দেখা যায়। নতুন বাড়ি তৈরির আগে মাটিতে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পুঁতে রাখার ঘটনাও শোনা যায়। তাঁদের বিশ্বাস, এই আঁশ সৌভাগ্য নিয়ে আসে। মধ্য ভারতের প্রত্যন্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ অশুভ আত্মাকে দূরে রাখার জন্য এই আঁশ দিয়ে তাবিজও তৈরি করেন।”
গ্লোবাল ভয়েসেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উপরের তথ্য জানান আইইউসিএন প্যাঙ্গোলিন বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর সদস্য এবং ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার প্রকল্পপ্রধান মনেশ সিং তোমর।
প্যাঙ্গোলিন যখন পণ্যে পরিণত: ভারতে বদলে যাওয়া পাচারের প্রবণতা
ভারতে প্যাঙ্গোলিনের দুটি প্রজাতি, ভারতীয় প্যাঙ্গোলিন এবং চিনা প্যাঙ্গোলিন, তাদের বিস্তৃত বিচরণক্ষেত্র জুড়েই শিকারের শিকার হয়েছে। তবে ১৯৮০-এর দশকের আগে পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্যাঙ্গোলিনের আঁশ রপ্তানির প্রতিবেদন খুব একটা সামনে আসেনি। একবিংশ শতাব্দীতে এই পাচার ব্যাপক আকার ধারণ করে। সংগঠিত পাচারচক্রের মাধ্যমে ভিয়েতনাম ও চিনের মতো দেশগুলিতে ভারত হয়ে ওঠে প্যাঙ্গোলিনের আঁশের অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী। অথচ তত দিনে ভারতে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ কার্যকর হয়ে গিয়েছিল। এই আইনের তফসিল-১-এ প্যাঙ্গোলিনের দুই প্রজাতিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যে স্তরের সুরক্ষা দেশের জাতীয় প্রাণী বাঘের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
আইইউসিএনের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্যাঙ্গোলিনের অবৈধ বাণিজ্যের সঙ্গে অন্তত ৭৪টি দেশ জড়িত। এই বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে ১৭৮টি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক পাচারপথের মাধ্যমে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নজর এড়াতে এই পথগুলি বারবার বদলে ফেলা হয়।
“বিশেষ করে কোভিড-১৯ অতিমারির পর থেকে সামাজিক মাধ্যমও বড় ভূমিকা পালন করছে। সাইবার অপরাধ বেড়েছে, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের কথোপকথনও এনক্রিপ্ট করা থাকে। এই বার্তাগুলি আটকাতে প্রচলিত আইনপ্রয়োগকারী ব্যবস্থার বাইরেও আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। আসলে অবৈধ বাণিজ্যের বড় অংশটাই এখন অনলাইনে চলে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বদলাতে হয়েছে অপরাধ দমনের কৌশলও।”
- যোগ করেন তোমর।
ভারতে প্যাঙ্গোলিনের অবৈধ বাণিজ্য রুখতে উদ্যোগ
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের আইনগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশ্বের অন্যতম কঠোর আইন হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একই সঙ্গে এই প্রাণীটি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতারও অভাব রয়েছে। সামাজিক মাধ্যমকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে অবৈধ বাণিজ্যও ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে।
সংরক্ষণে কাজ করা ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (ডব্লিউটিআই)-র মতো সংস্থাগুলি বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (ডব্লিউসিসিবি), বন দপ্তর, সীমান্তরক্ষী সংস্থা, এমনকি পুলিশের সঙ্গেও কাজ করছে। গোপন ও কৌশলগত অভিযানের মাধ্যমে পাচারের নির্দিষ্ট ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ২০১৫ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতে প্যাঙ্গোলিন পাচার সংক্রান্ত ৫০০টিরও বেশি অভিযান চালানো হয়েছে। দেশে আনুমানিক ২,০০০ থেকে ৩,০০০টি প্যাঙ্গোলিন অথবা সমপরিমাণ আঁশ উদ্ধার করা হয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে, ২৬ এপ্রিল মধ্য ভারতের দান্তেওয়াড়া বন বিভাগে একটি অভিযানে দুটি চিতাবাঘের চামড়া এবং ২০ কিলোগ্রাম প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়। ডব্লিউটিআই, ছত্তিশগড় রাজ্যের ফ্লাইং স্কোয়াড এবং স্থানীয় বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। ধৃত ব্যক্তিরা ছিলেন স্থানীয় শিকারি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী মধ্যস্বত্বভোগী, যাঁরা পাচারের পরবর্তী ধাপগুলি পরিচালনা করতেন। তদন্তে জাল নোটের কারবার-সহ আরও কয়েকটি অপরাধচক্রের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্রও সামনে আসে।
সাইবার হক-এর মতো নাগরিক বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবীরা সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট, ব্যক্তিগত গোষ্ঠী ও কথোপকথনের ওপর নজর রেখে বন্যপ্রাণী অপরাধের খবর জানাতে পারেন। এনটিটি ডেটার সহযোগিতায় তৈরি এই মোবাইল অ্যাপটি বর্তমানে ভারতের ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ। এর ২৬৪ জন ব্যবহারকারী সম্মিলিতভাবে সাইবার মাধ্যমে সংঘটিত বন্যপ্রাণী অপরাধের ৭৮৪টি ঘটনা জানিয়েছেন। এর মধ্যে প্যাঙ্গোলিনের দেহাংশের বাণিজ্য সংক্রান্ত ১৫টি ঘটনা রয়েছে, যার চারটি ছিল আন্তর্জাতিক। কৌশলগত সহযোগিতার মাধ্যমে এই ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জীবন্ত বন্যপ্রাণী এবং তাদের দেহাংশের অবৈধ বাণিজ্য সংক্রান্ত পোস্ট সরিয়ে ফেলতে ডব্লিউটিআই ইউটিউব এবং মেটার মতো প্ল্যাটফর্মের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, নজরদারি ও আইনপ্রয়োগ আরও কঠোর করার পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সঙ্গেও কাজ করতে হবে। অবৈধ প্রাণী বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। আমাদের সম্মিলিত বাস্তুতন্ত্রে প্যাঙ্গোলিনের পরিবেশগত ভূমিকা ও উপকারিতা সম্পর্কে সমাজকে বুঝতে হবে।
উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুরে, মায়ানমারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া এই রাজ্যে, টাংখুল নাগা, পৌমাই নাগা ও সাংতাম নাগার মতো আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারাভিযান চালানো হয়েছে। এর ফলে অন্তত ৩০০টি গ্রামের শীর্ষ সংগঠন প্যাঙ্গোলিন ও ধনেশ পাখি শিকার এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
গ্লোবাল ভয়েসেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মণিপুরে প্যাঙ্গোলিন পাচার প্রকল্পের ডব্লিউটিআই ক্ষেত্রকর্মী চিনগ্রিসোরোর রুমথাও জানান:
“ডব্লিউটিআই গির্জা এবং প্যাঙ্গোলিন কাপের মতো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির কাছে পৌঁছেছিল। ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।”
প্রকল্পটি ডব্লিউসিটি প্যাঙ্গোলিন ক্রাইসিস ফান্ডের সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। রুমথাও যোগ করেনঃ
“এই নিষেধাজ্ঞা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মণিপুরের সঙ্গে ভারত-মায়ানমার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। সম্প্রদায়গুলি নিজেরাই প্রস্তাব গ্রহণ করে এই সীমান্তে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক অবৈধ বাজারগুলিকে সরাসরি ব্যাহত করতে পারে।”
দায়িত্ব আমাদের সকলের
প্যাঙ্গোলিনকে বাঁচাতে হলে এই অপরাধের পেছনে থাকা বৃহত্তর এবং আরও প্রভাবশালী শক্তিগুলির শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। বিশ্বজুড়ে বন্যপ্রাণী অপরাধের চক্রগুলি প্রায়শই মানব পাচার, অস্ত্র পাচার এবং অর্থপাচারের সঙ্গে যুক্ত একই সংগঠনগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
ডব্লিউটিআই, ডব্লিউসিসিবি, সীমান্ত শুল্ক দপ্তর, বন দপ্তর এবং অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে সামনের সারির কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যাতে তাঁরা অবৈধ বন্যপ্রাণীজাত পণ্য শনাক্ত করতে পারেন এবং পাচারের পথ ও নেটওয়ার্কগুলির ভিতরে পৌঁছতে পারেন।
অপরাধের এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি অর্থনৈতিক শ্রেণিরই কোনও না কোনও ভূমিকা রয়েছে। মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কুসংস্কার ও অর্থের আকাঙ্ক্ষা এমন এক প্রজাতির বিলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করছে, যে প্রজাতি বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে টিকে ছিল। এখনই সময় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, সরকার, সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের একসঙ্গে এগিয়ে আসার। স্থলভাগে যেমন, তেমনই সাইবার দুনিয়াতেও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে হবে। বন্যপ্রাণীদের বাঁচানো মানে শেষ পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্বকেও রক্ষা করা।