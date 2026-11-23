এই লেখাটি গ্লোবাল ভয়েসেসের সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিশেষ ধারাবাহিক ‘গণতন্ত্রে প্রতিবাদ‘-এর অংশ। এই বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিবাদের নানা রূপ, রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিবাদকে অবৈধ প্রতিপন্ন ও দমন করার কৌশল অবলম্বন করে এবং প্রতিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যকার জটিল সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে চাইছি। এই প্রতিবেদনগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনি এখানে অনুদান দিতে পারেন।
সরকার এবং শাসকশ্রেণির অস্তিত্ব যত দিনের, তাদের ব্যঙ্গ করে, পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে কিংবা জমে থাকা ক্ষোভ উগরে দিয়ে গান বাঁধার ইতিহাসও প্রায় ততটাই পুরোনো। প্রতিবাদের এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে সংগীত। বিশেষ করে এমন সব অগণতান্ত্রিক পরিবেশে, যেখানে সরাসরি প্রতিবাদে নামার ঝুঁকি অনেক। ক্ষমতাবানদের চ্যালেঞ্জ করার, মানুষের সঙ্গে আবেগের বন্ধন গড়ে তোলার এবং নিজেদের কথা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেয় গান। একটি সুরেলা, সহজে মনে থেকে যাওয়া গান অনেক সময় যে গতিতে মানুষের কাছে পৌঁছায়, কোনও রাজনৈতিক ভাষণ কিংবা স্লোগানও সেই গতি পায় না।
বেশিরভাগ মানুষ প্রতিবাদের গানকে তুলনামূলকভাবে আধুনিক সময়ের সৃষ্টি বলে মনে করেন। বিংশ শতাব্দী জুড়ে জাতিগত অবিচার ও হিংসার বিরুদ্ধে গান, ষাটের দশকের যুদ্ধবিরোধী সংগীত কিংবা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় লেখা গান, এসবই তার পরিচিত উদাহরণ। অথচ এগুলি কেবল এক দীর্ঘ ইতিহাসের সাম্প্রতিক অধ্যায়। নিজেদের ক্ষোভ, বঞ্চনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে মানুষ বহু শতাব্দী ধরেই সংগীতকে হাতিয়ার করে এসেছে।
খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর রোমান লেখাতেও বার্ডদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গলীয় সমাজে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী, দক্ষ সংগীতশিল্পী, যাঁরা কবিতা, সুর ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে গল্প বলতেন। কখনও প্রশংসার গান, কখনও বা বিদ্রূপের সুরে তুলে ধরতেন নিজেদের সময়ের কথা। জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। এমনকি শাসক রাজা ও গোত্রপ্রধানদের পক্ষেও কিংবা তাঁদের বিরুদ্ধে মানুষের মনোভাব গড়ে তুলতে পারতেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাবানদের কাছে এই প্রভাব হয়ে উঠেছিল ভয়ের কারণ। তাঁদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও নির্মম নিপীড়ন অভিযান চালানো হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তাঁদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবু এই ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধেও তা প্রতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে।
দাসত্ববিরোধী স্তোত্রও সংগীতের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক প্রাচীন দৃষ্টান্ত। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষ মুখে মুখে এসব গান ছড়িয়ে দিতেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া দাসসমাজের মধ্যে এই গান ও সংগীতধারার রূপ ছিল আলাদা। ত্রিনিদাদ ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে কাইসো, দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে স্পিরিচুয়ালস এবং ব্রাজিলে কাপোয়েইরা তার কয়েকটি উদাহরণ। তবে এই সব ধারার মধ্যেই ছিল কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সাংকেতিক বার্তার ব্যবহার, নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখা, দাসমালিকদের সমালোচনা এবং মুক্তির স্বপ্নকে জিইয়ে রাখা।
ইতিহাস জুড়ে প্রতিবাদের গান নিয়ে গবেষণা করে আসা গবেষক অধ্যাপক অ্যালান ফিনলেসন ইস্ট অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন:
“শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা একটি বিষয় বারবার দেখতে পেয়েছি। মানুষ ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। রাজা, সামরিক সেনাপতি কিংবা সংসদ সদস্য, কেউই সেই সমালোচনার বাইরে ছিলেন না। চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ তাদের শাসকদের আত্মতুষ্টি, আলস্য এবং সাধারণ মানুষের প্রতি উদাসীনতা নিয়ে গান গেয়ে এসেছে।”
ক্ষমতাবানদের সমালোচনা করতে গানকে হাতিয়ার করে তোলার এই প্রবণতা আজও সমানভাবে, বরং হয়তো আরও বেশি শক্তিশালী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং গান শোনার অনলাইন মঞ্চের সুবাদে প্রতিবাদের গান এখন মুহূর্তে বিশ্বের নানা প্রান্তের নতুন শ্রোতার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। গ্লোবাল ভয়েসেসের সেপ্টেম্বর মাসের বিশেষ আয়োজন ‘গণতন্ত্রে প্রতিবাদ’-এর অংশ হিসেবে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের লেখক ও সদস্যরা নিজেদের সমাজের অতীত ও বর্তমানের প্রতিবাদী সংগীতের উদাহরণ তুলে ধরছেন। এই যৌথ নিবন্ধে একত্রিত হয়েছে তাঁদের সেই অভিজ্ঞতা ও গল্প।
কিরগিজস্তানে মানুষের হয়ে কথা বলেন তাৎক্ষণিক বা সৃজনশীল কবিরা
আয়ারল্যান্ডের বার্ডদের মতোই কিরগিজস্তানের তাৎক্ষণিক কবিরাও দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশটির অনলাইন পরিসর জুড়ে সরকারি সেন্সরশিপ নিয়ে তীব্র আলোচনা শুরু হয়। এর সূত্রপাত ঘটে যখন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও সৃষ্টিশীল তোকমো আকিন, অর্থাৎ কিরগিজ ঐতিহ্যের এক বিশেষ ধরনের তাৎক্ষণিক কবি, আলি তুতকুচেভ অভিযোগ করেন যে তাঁকে দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় তালাস শহরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই অভিযোগের কথা প্রকাশ্যে আসে।
তুতকুচেভ জানান, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রথমে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তিনি অনুষ্ঠানে গান গাইতে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে শিল্পীদের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়। পরে তালাসের গভর্নর ব্যাখ্যা দেন, অনুষ্ঠানের নতুন পরিকল্পনায় তোকমো আকিনদের কোনও ভূমিকা রাখা হয়নি বলেই তুতকুচেভকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এর পেছনে সেন্সরশিপের কোনও বিষয় ছিল না।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর মানুষের ক্ষোভ এবং সমর্থনের জোয়ারে তুতকুচেভ সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সরকার তাঁকে বারবার মুছে ফেলতে চেয়েছে, এমন ঘটনার সঙ্গে তিনি এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তবে তাঁর একটাই প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন তাঁকে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে না দেন।
হাজার হাজার বছর ধরে যাযাবর জীবনযাপনের ঐতিহ্য রয়েছে কিরগিজস্তানে। মৌখিক সাহিত্যও দেশটির সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তুতকুচেভের মতো তোকমো আকিনরা দেশটির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সংকট কিংবা শোকের মুহূর্তে তাঁরা এগিয়ে আসেন। এমন গান রচনা করেন, যা মানুষকে একত্র করে এবং কঠিন সময় পেরিয়ে যেতে সাহস জোগায়।
এর একটি অসাধারণ উদাহরণ হলো বিদায়ের গান ‘চিংগিজ অমর হলে কী হতো’। ২০০৮ সালে কিরগিজস্তানের সর্বাধিক পরিচিত লেখক চিংগিজ আইতমাতভের শেষকৃত্যে এলমিরবেক ইমানালিয়েভ গানটি পরিবেশন করেছিলেন। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় সাহিত্যিককে হারানোর শোক সামলাতে এই গান বহু মানুষকে সাহায্য করেছিল।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তোকমো আকিনরা নিজেদের তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গানের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছেন। একই সঙ্গে শাসক ও সরকারের সামনে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেও দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন এবং ক্ষমতাবানদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছেন।
গত ছয় বছরে তুতকুচেভ নিজেই দুবার এমন ভূমিকা পালন করেছেন। আর তারই পরিণতি হিসেবে সাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটেছে। ২০২০ সালে রাজধানী বিশকেকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের সামনে গান গাইছিলেন তিনি। কিন্তু নির্ধারিত পরিবেশনার বাইরে গিয়ে আদালত, শুল্ক দপ্তর এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সর্বব্যাপী দুর্নীতি নিয়ে গান ধরেন। আয়োজকেরা বারবার তাঁকে গান থামানোর ইঙ্গিত দিতে থাকেন।
এখানে গানটির একটি ভিডিও রয়েছে।
২০২২ সালে সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখা পোস্টের জন্য আন্দোলনকারীদের কারাগারে পাঠাতে শুরু করলে তুতকুচেভ একটি গান পরিবেশন করেন। সেখানে তিনি তুলে ধরেন, কীভাবে সরকার ক্রমশ সন্দেহপ্রবণ ও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে বয়স্ক নারীদেরও আটক করতে শুরু করেছে। এতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের শান্তি ও ঐক্য। গ্রেপ্তার হওয়া মানুষগুলির অপরাধ ছিল, উজবেকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত নির্ধারণ চুক্তির অংশ হিসেবে কেম্পির-আবাদ জলাধার হস্তান্তরের বিরোধিতা করা।
এখানে গানটির একটি ভিডিও রয়েছে।
তুতকুচেভের জনপ্রিয়তা ও সামাজিক মর্যাদাই সম্ভবত তাঁকে গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কম পরিচিত সহকর্মীদের অনেকের ভাগ্য এতটা ভালো হয়নি। ২০২০ সালে ক্ষমতায় আসা কিরগিজস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ক্রমশ দেশটিকে কর্তৃত্ববাদী পথে নিয়ে যাচ্ছে। এর শিকার হয়েছেন তাঁদেরই একজন, বোলট নাজারভ। এই তোকমো আকিন একদল অনুসন্ধানী সাংবাদিকের সঙ্গে কাজ করতেন। তাঁদের দুর্নীতিবিষয়ক অনুসন্ধানের তথ্যকে তিনি কিরগিজ ভাষায় গানে রূপ দিতেন।
এখানে তাশিয়েভকে উদ্দেশ করে নাজারভের গাওয়া একটি গানের ভিডিও রয়েছে।
২০২২ এবং ২০২৩ সালে নাজারভকে মনগড়া অভিযোগে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মাদক বিতরণ এবং ঘোড়া চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন, কিন্তু তত দিনে কয়েক মাস অস্থায়ী বন্দিদশায় কাটাতে হয়েছে তাঁকে। তৎকালীন নিরাপত্তাপ্রধান কামচিবেক তাশিয়েভের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে নাজারভ যে গানগুলি লিখেছিলেন, সেগুলির অনুসন্ধান ও প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই এই গ্রেপ্তারগুলি ঘটেছিল।
এই সাহিত্যিক প্রতিবাদের ধরন তোকমো আকিনদের সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করে। তাঁরা মানুষের ক্ষোভ, আশা ও অভিজ্ঞতাকে শিল্পের ভাষায়, অহিংস উপায়ে তুলে ধরেন। মানুষের মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা এবং জাতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতীক হিসেবে তাঁদের অবস্থান একদিকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছুটা সুরক্ষা দেয়, অন্যদিকে এমন সমালোচনাও শাসকদের কানে পৌঁছে দেয়, যা অন্য কারও মুখে শুনলে হয়তো সহজেই উপেক্ষিত হতো।
অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবাদের গান
অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের গানের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকের বন্দিদের জীবন থেকেই এই ধারার শুরু।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দশটি গানের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রতিটি গানের সঙ্গে রয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ইউটিউবের সংস্করণ। তালিকায় রয়েছে আদিবাসী সংগীতের কিছু কালজয়ী সৃষ্টি। যেমন ইয়থু ইয়িন্ডির ‘চুক্তি’, পল কেলি ও কেভ কারমডির ‘ছোট ছোট ঘটনা থেকেই বড় পরিবর্তন আসে’ এবং মিডনাইট অয়েলের ‘ঘরগুলি জ্বলছে’।
হেলেন রেড্ডির ১৯৭১ সালের নারীবাদী সংগীত ‘আমি নারী’ও এই তালিকার অন্যতম গান। তালিকার বাইরে আরও রয়েছে যুদ্ধবিরোধী কিছু কালজয়ী সৃষ্টি। এর মধ্যে এরিক বোগলের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে লেখা ‘ব্যান্ড বাজিয়ে চলল ওয়াল্টজিং মাতিল্ডা’ এবং রেড গামের ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী গান ‘আমার বয়স তখন মাত্র উনিশ’ উল্লেখযোগ্য। অনেক অস্ট্রেলীয়ই এই তালিকায় কোল্ড চিসেলের ‘খে সান’ গানটিও যোগ করবেন। ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে দেশে ফিরে আসা এক অস্ট্রেলীয় সেনার গল্প বলা এই গানটি আসলে শান্তির পক্ষে এক জোরালো সংগীত।
নেপালের বিপ্লবী গান
‘গাঁও গাঁও বাত উঠা’ কথাটির অর্থ, প্রতিটি গ্রাম থেকে জেগে ওঠো। নেপালে ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দলহীন পঞ্চায়েত শাসন চলাকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রচারে এই প্রতিবাদী গানটি পরিবেশিত হতো।
শ্যাম তামোতের সুরে এবং রমেশ ও রায়ণের কণ্ঠে গাওয়া গানটি ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগীত হয়ে উঠেছিল।
রমেশ, রায়ণ, মঞ্জুল ও অরিম, এই চার তরুণের দল নিজেদের নাম দিয়েছিল ‘রালফা'। নেপালের নানা প্রান্তে ঘুরে তাঁরা ‘গাঁও গাঁও বাত উঠা’ এবং ‘গরিব কো চামেলি’ গান দুটি পরিবেশন করতেন। তাঁদের গানগুলিতে উঠে আসত সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের কথা। পঞ্চায়েত শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই ছিল তাঁদের গানের মূল উদ্দেশ্য।
টোগোতে এক র্যাপারের হাত ধরে দেশজুড়ে আন্দোলন
টোগোতে ২০২৫ সালের প্রতিবাদ আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন র্যাপার আমরন, যাঁর প্রকৃত নাম চলা এসোয়ে নার্সিস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, বিশেষ করে টিকটকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। প্রেসিডেন্ট ফোরে গ্নাসিংবের সরকারের সমালোচনায়ও তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী ও আপসহীন।
২৬ মে তিনি ব্যঙ্গের সুরে মানুষকে আহ্বান জানান, ৬ জুন যেন প্রেসিডেন্টের জন্মদিন “সাড়ম্বরে উদ্যাপন” করা হয়। সেই দিনই তাঁকে লোমেতে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৫ জুন তিনি আবার প্রকাশ্যে আসেন। একটি ভিডিওতে প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চাইতে দেখা যায় তাঁকে। সেখানে তিনি দাবি করেন, তাঁকে একটি মানসিক হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তবে তাঁর পরিবার ও বিরোধী দল এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে।
আমরনের গ্রেপ্তারই ছিল ২০২৫ সালের ৫ ও ৬ জুনের প্রতিবাদ আন্দোলনের অন্যতম সূত্রপাত। সেই আন্দোলনের জবাবে নেমে আসে দমন-পীড়ন ও হিংসা। ২৬ থেকে ২৮ জুন আবারও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির হিসাব অনুযায়ী, এই বিক্ষোভে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়।
২১ জুন আমরনকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে বিচারিক নজরদারির অধীনে রাখা হয় এবং তাঁর পাসপোর্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরেও তাঁর ঘটনা একটি বৃহত্তর সত্যকে সামনে আনে। আধা-কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় র্যাপ সংগীত এবং মঞ্চে পরিবেশনা কীভাবে প্রতিরোধের ভাষা হয়ে উঠতে পারে, তারই উদাহরণ তিনি।
মিশার গল্প ও তাঁর গান
গ্লোবাল ভয়েসেসের ভিডিও পডকাস্টের অংশ হিসেবে আমরা রুশ আন্দোলনকর্মী মিশার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেছি। বর্তমানে তিনি স্পেনে আশ্রয় পাওয়ার চেষ্টা করছেন। মিশা একজন রূপান্তরকামী মানুষ, কবি ও সংগীতশিল্পী। তিনি একাধিক প্রতিবাদী গান রেকর্ড করেছেন। তাঁর একটি অ্যালবামের নাম ‘প্রত্যেকেই মুক্ত’। এক সাক্ষাৎকারে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, একজন সমকামী রুশ শান্তিকর্মী হিসেবে যে মানসিক আঘাত ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে, সংগীত তাঁকে সেগুলি সামলে উঠতে সাহায্য করছে।
তাঁর একটি গান, ‘যুদ্ধের ধ্বংস হোক’, আসলে এমন এক সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, যা আর কখনও ফিরে আসেনি। গানটিতে স্মরণ করা হয়েছে তাতু নামের রুশ নারী সংগীতজুটিকে। একসময় তাঁদের প্রযোজক মঞ্চে তাঁদের সমকামী সম্পর্কের অভিনয় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁরা রুশ এবং এমনকি আন্তর্জাতিক এলজিবিটিকিউপ্লাস সম্প্রদায়ের কাছে আশার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরু করার পর তাতুর রাজনৈতিক অবস্থানে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এলজিবিটিকিউপ্লাস অধিকারের প্রতীক থেকে তাঁরা পরিণত হন সমকামিতাবিদ্বেষী এক সংগীতজুটিতে, যাঁরা পুতিনের শাসন এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করেন।
নিচে রয়েছে ‘যুদ্ধের ধ্বংস হোক’ একক গানটির লিংক:
এক অর্থে, তাতুর এই পরিবর্তন রাশিয়ার গত দুই দশকের যাত্রাপথকেই তুলে ধরে। একসময় দেশটি পশ্চিমা সংস্কৃতির নানা উপাদানকে গ্রহণ করেছিল। যা কিছু আধুনিক, আকর্ষণীয় কিংবা জনপ্রিয়, এমনকি সমকামী পরিচয় ও সংস্কৃতিকেও তখন সেই গ্রহণযোগ্যতার অংশ বলে মনে করা হতো। অথচ আজ সেই রাশিয়াই ভিন্নমতকে অস্বীকার ও দমন করে চলেছে। নিজেদের ‘ঐতিহ্যবাহী’ রুশ মূল্যবোধের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরছে, যে মূল্যবোধের নামে এলজিবিটিকিউপ্লাস সম্প্রদায়ের মানুষদের বাদ দেওয়া হয়, তাঁদের পরিচয় ও অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।
এখানে রয়েছে সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটির লিংক:
কালো শাড়ি থেকে নীরব স্টুডিও: পাকিস্তানের প্রতিবাদী সংগীতের গল্প
লেখক: রাই এম. আজলান
পাকিস্তানের প্রতিবাদী সংগীত কখনও ক্ষমতায় কে রয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।
পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংস্কৃতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, শিল্পী যখন ক্ষমতার সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেন, তখন কী ঘটতে পারে তার প্রথম পাঠ দিয়েছিল জেনারেল আইয়ুব খানের সরকার। ১৯৬৫ সালে অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নিলোকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর আমন্ত্রণ জানান, ইরানের সফররত শাহের সামনে নৃত্য পরিবেশনের জন্য। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁকে জোর করে গভর্নরের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ঠিক কী ঘটেছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন বিবরণ রয়েছে। তবে প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, বাধ্য হয়ে নাচার বদলে তিনি হয় জ্ঞান হারান, নয়তো আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।
বামপন্থী কবি হাবিব জালিব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘটনাকে কবিতায় রূপ দেন। তাঁর কবিতার পঙ্ক্তি, রাকস জঞ্জির পেহেন কর ভি কিয়া জাতা হ্যায়, অর্থাৎ ‘শিকল পরেও নাচা যায়’, প্রতিবাদের এক পরিচিত স্লোগানে পরিণত হয়। নিলোর স্বামী, চলচ্চিত্র নির্মাতা রিয়াজ শহিদ, যখন ১৯৬৯ সালের ‘জারকা’ চলচ্চিত্রে তাঁকে অভিনয়ের সুযোগ দেন, তখন জালিবের সেই কবিতায় সুর বসিয়ে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যে যুক্ত করা হয়। ব্যক্তিগত প্রতিবাদের এক মুহূর্ত এভাবেই রূপ নেয় এমন এক গানে, যা আজও পাকিস্তানের একটি প্রজন্মের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। নিচে রয়েছে সম্পূর্ণ গানটি, ‘শিকল পরেও নাচা যায়’।
এর দুই দশক পর, আরও কঠোর এক স্বৈরশাসকের আমলে, সংগীতের মাধ্যমে প্রতিবাদের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাগুলির একটি ঘটেছিল পাকিস্তানে। ১৯৮৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, ধ্রুপদি সংগীতশিল্পী ইকবাল বানু লাহোরের এক মঞ্চে উঠে আসেন কালো শাড়ি পরে। জেনারেল জিয়া-উল-হকের সরকার এই শাড়িকে অনৈসলামিক বলে নিষিদ্ধ করেছিল। সেদিন তিনি পঞ্চাশ হাজার মানুষের সামনে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের নিষিদ্ধ কবিতা ‘হম দেখেঙ্গে’ গেয়ে ওঠেন। সরকার মঞ্চের শব্দব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু গোপনে তৈরি ক্যাসেটের মাধ্যমে গানটি ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে। ক্ষমতা সুর থামাতে পেরেছিল, কিন্তু গানকে থামাতে পারেনি।
সামরিক শাসনের অবসানের পরও দমন-পীড়ন থামেনি। ১৯৯৬ সালে একটি নির্বাচিত সরকারের আমলে রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন জুনুনের ‘এহতেসাব’ গানটি নিষিদ্ধ করে। গানটিকে ব্যাপকভাবে বেনজির ভুট্টোর সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা হিসেবে দেখা হয়েছিল।
২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের আইনজীবী আন্দোলনের সময় সংগীতদল লাল, ফয়েজ ও জালিবের কবিতায় সুর বসিয়ে আন্দোলনের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। বহু তরুণের কাছে এই গানগুলিই ছিল কিংবদন্তি কবিদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আন্দোলনের আবহে গানগুলি যেন প্রতিবাদের নিজস্ব ভাষা হয়ে উঠেছিল।
২০১১ সালের মধ্যে প্রতিবাদী সংগীতের নতুন ঠিকানা হয়ে ওঠে ইউটিউব। বেগাইরাত ব্রিগেডের ‘আলু আন্ডে’ গানটি রাজনীতিক ও সেনাপ্রধানদের নাম ধরে ব্যঙ্গ করে। গানটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ভাইরাল হয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় গানটি যে ওয়েবসাইটগুলিতে রাখা হয়েছিল, সেগুলি বন্ধ করে দেয় রাষ্ট্র।
তবে আরও একটি বিপদের কথা বলা জরুরি। সব শিল্পীকে যে সরকারই নীরব করে, তা নয়। কখনও কখনও সশস্ত্র গোষ্ঠীর হুমকিও সংগীতশিল্পীদের কণ্ঠরোধ করে। খাইবার পাখতুনখোয়ায় দুই হাজারের দশকে তালিবানের প্রভাব বাড়তে থাকলে ২০০৮ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে অন্তত তেরোজন পশতু শিল্পীকে হত্যা করা হয়। ২০১৬ সালে জনপ্রিয় সুফি কাওয়ালি শিল্পী আমজাদ সাবরিকে করাচিতে গুলি করে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি তালিবানের একটি গোষ্ঠী এই হত্যার দায় স্বীকার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তোলে।
আজ পাকিস্তানে নতুন প্রতিবাদী সংগীত তুলনামূলকভাবে বিরল। তার কারণ মানুষের ক্ষোভ বা অভিযোগ ফুরিয়ে যাওয়া নয়। বরং একটি গান গাওয়ার জন্য শাস্তি দিতে পারে, এমন শক্তির সংখ্যা বেড়েছে। আর মানুষের কাছে নিজের কণ্ঠ পৌঁছে দেওয়ার মূল্যও আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে উঠেছে।