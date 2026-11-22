এই প্রতিবেদনটি গ্লোবাল ভয়েসেসের নাগরিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণাগার-এর নিউজলেটার ও নিয়মিত কলাম আন্ডারটোনস-এর অংশ। এখানে ক্লিক করে আন্ডারটোনস-এর গ্রাহক হতে পারেন। প্রতিবেদনটি গ্লোবাল ভয়েসেসের সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিশেষ ধারাবাহিক ‘গণতন্ত্রে প্রতিবাদ‘-এরও অংশ। এই বিশেষ আয়োজনে আমরা প্রতিবাদের নানা রূপ, রাষ্ট্র কীভাবে প্রতিবাদকে অবৈধ প্রতিপন্ন ও দমন করার কৌশল অবলম্বন করে এবং প্রতিবাদ ও গণতন্ত্রের জটিল সম্পর্ক অনুসন্ধান করছি। এই প্রতিবেদনগুলির কাজকে এগিয়ে নিতে এখানে অনুদান দিতে পারেন।
২০২০ সালের জুলাই মাসে, যুক্তরাষ্ট্রে দমন-পীড়নের মুখে ২০২০ সালের ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের প্রতিবাদগুলির সময়, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি আইনসম্মত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সংজ্ঞা নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করে। কমিটি জানায়, ‘জনশৃঙ্খলা বা জননিরাপত্তার সাধারণ উল্লেখ’ কিংবা ‘সম্ভাব্য হিংসার কোনও অনির্দিষ্ট আশঙ্কা’ দেখিয়ে সরকার প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করতে পারে না। কমিটি আরও স্পষ্ট করে যে, প্রতিবাদকারীদের মুখ আড়াল করার জন্য মুখোশ বা হুডি পরার অধিকার রয়েছে। তাঁদের হয়রানি বা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে সরকার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতেও পারে না।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির এই পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি পোস্টের ঠিক এক মাস পর। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘উগ্র বামপন্থী ডেমোক্র্যাটদের শাসনাধীন সিয়াটল দখল করে নিয়েছে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদীরা। আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই হবে!’ তাঁর এই বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল ক্যাপিটল হিল সংগঠিত প্রতিবাদ (সিএইচওপি)। ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটলের ক্যাপিটল হিল এলাকায় ২৩ দিন ধরে চলা এই বিক্ষোভে পুলিশের হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীরা ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের সঙ্গে একজোট হয়েছিলেন।
ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদের ধারণার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ঘটনা ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের আমলেই প্রথম ঘটেনি। ২০১৫ সালে, দ্য ইন্টারসেপ্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে যে, ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে মিনেসোটার ব্লুমিংটনে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের একটি প্রতিবাদের সময় ও স্থান নজরদারি করতে এফবিআইয়ের যৌথ সন্ত্রাসবাদ দমন টাস্ক ফোর্সকে অস্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
বয়ান: যারা প্রতিবাদ করে, তারাই দেশের অভ্যন্তরের সন্ত্রাসবাদী
২০২৬ সালের গোড়ার দিকে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসনের আমলে, মিনেসোটায় মার্কিন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে নিহত প্রতিবাদকারী অ্যালেক্স প্রেটিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন হোয়াইট হাউসের নীতি বিষয়ক উপপ্রধান স্টিফেন মিলার। মার্কিন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মিনেসোটার মার্কিন সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচারের গুলিচালনা নিয়ে করা একটি পোস্টের জবাবে এক প্রথম পোস্টে মিলার লিখেছিলেন, ‘একজন অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যার চেষ্টা করেছে, আর তার জবাবে আপনারা এটাই বলছেন?…’ মিলার পরে একই ধরনের বক্তব্য নিয়ে আরও একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি পোস্টের জবাব দিয়েছিলেন। ওই পোস্টে প্রেটির হত্যার নিন্দা জানিয়ে মিনিয়াপোলিস থেকে মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থা (আইসিই)-কে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল।
স্টিফেন মিলারের মূল পোস্ট: একজন অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যার চেষ্টা করেছে, আর তার জবাবে আপনারা এটাই বলছেন? আপনারা এবং ওই অঙ্গরাজ্যের গোটা ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্রোহের আগুন উসকে দিয়েছেন, একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের ভেতরে অনুপ্রবেশকারী অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার আটকানো।
মিলারের পোস্টের মধ্যে উদ্ধৃত অ্যামি ক্লোবুচারের বক্তব্য: ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং এই আইসিই অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া আপনার সমস্ত অনুচর, আজকের হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ ভিডিওটি দেখুন। গোটা বিশ্ব দেখছে। হাজার হাজার নাগরিককে থামিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে, হয়রানি করা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ আর নিজেদের কাজ করতে পারছে না। শিশুরা লুকিয়ে থাকছে। স্কুল বন্ধ। মিনেসোটা থেকে আইসিই-কে সরিয়ে নিন।
মিলারের পোস্টগুলি তৎকালীন মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েমের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছিল। নোয়েম দাবি করেছিলেন যে, প্রেটি ‘অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এসেছিলেন, যাতে ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের একটি অভিযান থামানো যায়। তিনি অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের কাজ করেছেন।’ নোয়েমের আরও দাবি ছিল, প্রেটি ‘সেখানে এসেছিলেন ব্যক্তিদের সর্বাধিক ক্ষতি করতে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করতে।’ তবে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এই বয়ান দ্রুতই ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে প্রশ্নের মুখে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, প্রেটি সম্ভবত নিজের ফোনে ফেডারেল এজেন্টদের ছবি তুলছিলেন, এমন সময় এক কর্মকর্তা তাঁকে ধাক্কা দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই কর্মকর্তা বারবার তাঁর মুখে মরিচের স্প্রে ছোড়েন। এরপর তাঁকে টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে ভিডিওতে দেখা যায়। সেখানে একাধিক কর্মকর্তা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং তাঁকে ১০ বার গুলি করে।
স্টিফেন মিলারের দ্বিতীয় পোস্ট: একজন সম্ভাব্য হত্যাকারী ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের খুন করার চেষ্টা করেছে, আর সরকারি ডেমোক্র্যাট অ্যাকাউন্টটি সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ নিচ্ছে।
মিলারের পোস্টের মধ্যে উদ্ধৃত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বক্তব্য: আজ সকালে মিনিয়াপোলিসে আইসিই-এর এজেন্টরা গুলি চালিয়ে আরও একজনকে হত্যা করেছে।
এখনই মিনেসোটা থেকে আইসিই-কে সরিয়ে নিন।
আইস-এর বারবার বলপ্রয়োগ এবং ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যাপক হারে অভিবাসী বহিষ্কারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে ২০২৫ সাল থেকেই মিলার সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে তুলে ধরছেন। ২০২৫ সালের অক্টোবরে সিএনএন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে প্রতিবাদের প্রসঙ্গে মিলার পরিস্থিতিটিকে ‘অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের পাঠ্যবইয়ের সংজ্ঞার নিখুঁত উদাহরণ’ বলে বর্ণনা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, প্রতিবাদকারীরা ‘ফেডারেল কর্মকর্তাদের কাজ করতে বাধা দেওয়ার জন্য হিংসার আসন্ন হুমকিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন।’
এই বয়ান শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে প্রতিবাদকারীদের ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলে আখ্যা দেন। দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সমাধানের দাবিতে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করতে তিনি সন্ত্রাসবিরোধী আইন, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইন (পিটিএ), ব্যবহার করেন। ২০২৩ সালে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাঈদ সমালোচক ও বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অংশ হিসেবে আটক ব্যক্তিদের ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলে বর্ণনা করেন। কোনও প্রমাণ না দিয়েই তাঁদের বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে’ জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন। সাঈদের শাসনেও এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে। ২০২৪ সালে বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ভেনেজুয়েলার সরকার বিপুল সংখ্যায় প্রতিবাদকারী ও নির্বাচনী কর্মীদের আটক করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে এবং তাঁদের সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে।
২০২৫ সালে যুক্তরাজ্যেও এই বয়ানের একটি রূপ দেখা যায়। সেখানে সক্রিয়তাবাদী গোষ্ঠী প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ করা হয়। পরে ব্রিটেনের আপিল আদালত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আইনসম্মত বলে রায় দেয়। ২০০০ সালের সন্ত্রাসবাদ আইনের আওতায় যুক্তরাজ্য সরকার প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর আগে সংগঠনটির সদস্যরা জুন মাসে একটি সামরিক বিমানঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন বলে জানা যায়। সেখানে দুটি সামরিক বিমানে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে ছবি আঁকা এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধনের আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ফলকার টুর্কের মতে, প্যালেস্টাইন অ্যাকশনকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গুরুতর উদ্বেগ তৈরি করে। কারণ, যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন এমন কিছু আচরণের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে, যেগুলি প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড নয়। তাঁর সতর্কবার্তা, এই ধরনের পদক্ষেপ দেশজুড়ে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা বৈধভাবে প্রয়োগের অধিকারকে সংকুচিত করতে পারে।
এই বয়ানের নেপথ্যের প্রেক্ষাপট
২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে প্রতিবাদ শুরু হয়। অভিবাসন আদালতের বাইরে বেশ কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থীকে গ্রেপ্তারের পর এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে, প্রতিবাদ চলতে থাকায় ট্রাম্প পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা পাঠানোর ঘোষণা করেন। তবে ফেডারেল আদালতের এক বিচারক সেই সিদ্ধান্ত আটকে দেন। ২০২৫ সালের শেষ দিকে, অভিবাসন আইন প্রয়োগের এক বৃহৎ অভিযানে (অপারেশন মেট্রো সার্জ) মিনেসোটাজুড়ে ৩,০০০-এরও বেশি আইসিই ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (সিবিপি) সদস্য মোতায়েন করা হয়। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, এই অভিযানে ৪,০০০-এরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় আইসিই ও সিবিপি এজেন্টরা আক্রমণাত্মক কৌশল ব্যবহার করেন এবং তিনজনকে গুলি করেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন রেনে নিকোল গুড ও অ্যালেক্স প্রেটি। আটক ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা এখনও অজানা। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে, আইসিই-এর হিংসা ও চলমান আটকদশার প্রতিবাদে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের ক্যাপিটলে কর্মীরা ২৪ ফুট লম্বা একটি কাঁথা মেলে ধরেন। কাঁথাটিতে ১১,০০০টি টুকরো রয়েছে, যা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ১১,০০০ মানুষের প্রতীক।
অভিবাসনবিরোধী দমন-পীড়নের শিকার শুধু ওরেগন ও মিনেসোটা নয়। আইসিই ও সিবিপির অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনা সারা দেশজুড়েই বিস্তৃতভাবে নথিবদ্ধ হয়েছে।
অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বয়ান নতুন বিধিবিধানেও প্রতিফলিত হচ্ছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন। এর লক্ষ্য ছিল ‘অ্যান্টিফা’-কে একটি ‘অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করা। অ্যান্টিফা শব্দটি ‘অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট’ বা ফ্যাসিবাদবিরোধী শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি মূলত উগ্র বামপন্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের একটি বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্ককে বোঝায়।
এর কয়েক দিন পরেই তিনি জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের স্মারকলিপি ৭ (এনএসপিএম-৭) জারি করেন। এতে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ ও সংগঠিত রাজনৈতিক হিংসা মোকাবিলায় প্রশাসনের অবস্থান তুলে ধরা হয়। প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘন এবং নানা ধরনের কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য এই দুটি পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। সমালোচকদের মতে, এর আওতায় এমন কাজও পড়তে পারে, যেমন ‘প্রতিবাদস্থলে অ্যান্টিফার সমর্থকদের উপস্থিতিতে জল বিতরণ করা’ কিংবা ‘অ্যান্টিফার মতাদর্শের সঙ্গে একমত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনলাইনে বার্তা বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পরিষেবা দেওয়া'।
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেপ্টেম্বরের স্মারকলিপি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি জারি করেন। এই নথিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজে ‘বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র’ খুঁজে বের করতে সরকারি কৌঁসুলিদের উৎসাহিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, অ্যান্টিফাকে অভিবাসন নীতি কার্যকর করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে মিলার ও নোয়েমের ব্যবহৃত বক্তব্যই আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় বিপুল সংখ্যায় ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েনের আশঙ্কায় নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা একাধিক সংগঠনের জোট ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।