ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা-র কাছে নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় পরাজিত হওয়ার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর বড় ছেলে এবং রিও দে জেনেইরোর প্রতিনিধিত্বকারী সেনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যান। সেখান থেকেই, যেখানে তাঁর ভাই এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য এদুয়ার্দো ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বসবাস করছেন, ফ্লাভিও নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছেন। ৪৪ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে তাঁর পরাজয়ের কথা নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলের নির্বাচনী আদালত, আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা এবং ওই অঞ্চলের আরও কয়েকটি দক্ষিণপন্থী সরকার।
মায়ামিতে পৌঁছেই ফ্লাভিও একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে নিজেকে তিনি ঘোষণা করেন “ব্রাজিলের প্রকৃত প্রেসিডেন্ট” এবং “ব্রাজিলের ভাবী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট” হিসেবে। কিন্তু মাত্র ২২ মিনিটের মাথায়, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের চাপের মুখে, নিজের বক্তব্য বদলে তিনি নিজেকে “ব্রাজিলের নেতা” বলে উল্লেখ করেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, ব্রাজিলের নির্বাচন “কারচুপিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে”, যদিও তিনি এতে “হস্তক্ষেপ করবেন না” বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে, ফ্লাভিওকে ট্রাম্পের সহযোগীরা সাহায্য করেছিলেন। সংবাদপত্রটির দাবি, “যে বিমানে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, সেটির ব্যবস্থা করেছিলেন হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা।”
ফ্লাভিওর বক্তব্য, বিরোধী দলের নেতা হওয়ার কারণেই তাঁকে ব্রাজিলের বিচারব্যবস্থা এবং লুলার সরকার রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করছে। নির্বাচনে পরাজয়ের ফল ঘোষণার পরপরই সুপ্রিম কোর্ট তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল। উল্লেখ্য, তাঁর ইতালীয় নাগরিকত্বও রয়েছে।
বলসোনারো পরিবারের বিরোধী হিসেবে পরিচিত বিচারপতি আলেকজান্দ্রে দে মোরায়েস এই নির্দেশ দেন। ফ্লাভিওর সম্ভাব্য পলায়নের আশঙ্কা জানিয়ে ফেডারেল পুলিশ আবেদন করার পরই এই পদক্ষেপ করা হয়। মোরায়েস নিজেও এমন এক বিতর্কিত ব্যাংকারের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে তদন্তের আওতায় রয়েছেন, যাঁর সঙ্গে ফ্লাভিওরও যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ। ব্রাজিলের আইন অনুযায়ী, কোনও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের আগে সংঘটিত কথিত অপরাধের তদন্ত তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন করা যায় না। অর্থাৎ, ফ্লাভিও নির্বাচিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে চলমান সমস্ত তদন্ত স্থগিত হয়ে যেত। পাশাপাশি, গত ২৪ বছরে এই প্রথম ফ্লাভিও এমন কোনও পদে থাকবেন না, যা তাঁকে সংসদীয় দায়মুক্তি দিতে পারে।
ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশের মতে, ফ্লাভিওর দেশ ছেড়ে পালানোর আশঙ্কার পেছনে তিনটি বিষয় ছিল। প্রথমত, ২৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে একটি পডকাস্টে তাঁর ভাই এদুয়ার্দো বলেছিলেন, নির্বাচনে হারলে ফ্লাভিওর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, ফ্লাভিওর বিপুল আর্থিক সামর্থ্য। তৃতীয়ত, বিদেশে তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ ও পরিকাঠামো, যা দীর্ঘ সময় দেশের বাইরে থাকতে তাঁকে সাহায্য করতে পারে।
নির্বাচনের পরদিন অভ্যুত্থানের চেষ্টায় দোষী সাব্যস্ত এবং গৃহবন্দি থাকা বাবা জাইর বলসোনারোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ফ্লাভিও। সেদিনই তিনি একটি ভিডিও রেকর্ড করে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি ছিল, “দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা তিনি কখনও ভাবেননি।” তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। অথচ রাতারাতি যেন তাঁর মত বদলে গেল। আর সেই বদলের সঙ্গেই তৈরি হয়ে গেল নতুন পরিকল্পনা।
ফ্লাভিওর নাম দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত এবং দুর্নীতির অভিযোগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ২০২০ সালে লুলাকে দোষী সাব্যস্ত করা বিচারপতি সেরজিও মোরো বলসোনারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জাইর বলসোনারোর বিচারমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, ফ্লাভিওকে আত্মসাৎ এবং অর্থ পাচারের তদন্ত থেকে বাঁচাতে জাইর বলসোনারো ফেডারেল পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এক মন্ত্রিসভার বৈঠকে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বলসোনারো মন্ত্রীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেছিলেন, “আমি বসে বসে অপেক্ষা করব না, যতক্ষণ না ওরা আমার পুরো পরিবারকে শেষ করে দেয়।” তিনি আরও বলেছিলেন, যে কেউ তাঁর পরিবারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাঁকে তিনি বরখাস্ত করবেন।
এবারের নির্বাচনী প্রচারের সময় ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একের পর এক প্রতিবেদনে ফ্লাভিওর অতীতের নানা বিতর্ক আবার সামনে এসেছে। গ্লোবাল ভয়েসেস এখানে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই একত্র করেছে। বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ফ্লাভিওর বিরুদ্ধে তিনটি তদন্ত চলছে।
রাচাদিনিয়া: বেতনের টাকা ফেরত নেওয়ার কৌশল
এই ঘটনাটিই ২০২০ সালে জাইর বলসোনারোকে ফেডারেল পুলিশে কথিত হস্তক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল। রিও দে জেনেইরোর সরকারি কৌঁসুলির দপ্তর ফ্লাভিওর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার এবং অপরাধমূলক চক্র পরিচালনার অভিযোগ এনেছিল। পরে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। পর্তুগিজ শব্দ ‘রাচাদিনিয়া’-র অর্থ ভাগাভাগি। এটি এমন এক ধরনের বেতন আত্মসাতের কৌশল, যেখানে কোনও রাজনীতিক কাউকে নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ করেন, তারপর তাঁর বেতনের একটা অংশ নিজের কাছে ফিরিয়ে নেন।
২০১৮ সালে বলসোনারো নির্বাচিত হওয়ার পর আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের একটি প্রতিবেদনে ফ্লাভিওর সহযোগী ফাব্রিসিও কুয়েরোজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের কথা উঠে আসে। কুয়েরোজ ছিলেন তাঁর বাবার দীর্ঘদিনের বন্ধু। ফ্লাভিওর মেয়েদের স্কুলের বেতন নগদে মেটাতে তাঁকে ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল। তদন্তকারীদের মতে, এই বেতন ফেরত নেওয়ার চক্রটির মূল পরিচালনাকারী ছিলেন কুয়েরোজ। সংবাদমাধ্যম ইউওএল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি কৌঁসুলিদের ধারণা ছিল, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ফ্লাভিওর ব্যক্তিগত খরচ মেটানো এবং তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ বাড়ানো হতো।
ফ্লাভিওর মালিকানাধীন একটি চকোলেটের দোকানকেও অর্থ পাচারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়। তদন্তে দেখা যায়, ২০১৫ সালের মার্চ থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ওই দোকানে একই ধরনের অঙ্কে মোট ১,৫১২টি নগদ অর্থ জমা পড়েছিল।
২০২৪ সালে পুলিশের হাতে আসা একটি অডিও রেকর্ডিংয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো, ফ্লাভিওর আইনজীবীরা এবং ব্রাজিলের গোয়েন্দা সংস্থা আবিনের প্রাক্তন প্রধান আলেকজান্দ্রে রামাগেমকে ফ্লাভিওকে তদন্ত থেকে মুক্ত করার একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে শোনা যায় বলে অভিযোগ। সেই পরিকল্পনায় ফেডারেল রাজস্ব দপ্তরের কর্মীদের ব্যবহার করার কথা ছিল। রামাগেম বর্তমানে বিচার এড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।
‘ডার্ক হর্স’ এবং ভোরকারো
২০২৬ সালের ১৩ মে দ্য ইন্টারসেপ্ট ব্রাজিল একটি প্রতিবেদন এবং অডিও রেকর্ডিং প্রকাশ করে। তাতে উঠে আসে, জাইর বলসোনারোর জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র ‘ডার্ক হর্স’, যেখানে জিম ক্যাভিজেল অভিনয় করেছেন, সেটির অর্থায়নে বিতর্কিত ব্যাংকার ড্যানিয়েল ভোরকারোর ভূমিকা থাকতে পারে। প্রতিবেদন প্রকাশের আগে সংবাদমাধ্যমটির এক সাংবাদিক ফ্লাভিওকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। সেনেটর হেসে প্রশ্নটি উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “এটা মিথ্যা! এসব কোথা থেকে পেলেন?”
ভোরকারো ব্রাজিলের অন্যতম বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির কেন্দ্রে রয়েছেন। তাঁর ব্যাংক মাস্টারের মাধ্যমে রাজনীতিকদের, সুপ্রিম কোর্টের সদস্যদের, অন্যান্য বিচারক এবং বিভিন্ন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা সামনে এসেছে। ব্যাংকটির লাইসেন্স অনুমোদিত হয়েছিল জাইর বলসোনারোর সরকারের আমলে। ভোরকারোর বিরুদ্ধে এমন একটি জালিয়াতি চক্রে জড়িত থাকার তদন্ত চলছে, যার ফলে ব্রাজিলের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুরক্ষা দেওয়া ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলের প্রায় ৪৭ বিলিয়ন ব্রাজিলীয় রিয়াল, অর্থাৎ প্রায় ৮৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছিল।
দ্য ইন্টারসেপ্ট প্রকাশিত বার্তাগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপে ফ্লাভিও এবং ভোরকারোর মধ্যে অর্থ নিয়ে দরকষাকষির প্রমাণ দেখা যায়। ফ্লাভিও ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ব্রাজিলীয় রিয়াল, অর্থাৎ প্রায় ২৪৯ কোটি মার্কিন ডলার চেয়েছিলেন। তিনি অন্তত ৬ কোটি ১০ লক্ষ ব্রাজিলীয় রিয়াল, অর্থাৎ প্রায় ১১ কোটি ১৭ লক্ষ মার্কিন ডলার পেয়েছিলেন। দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় ভোরকারো গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তাঁদের মধ্যে হওয়া শেষ দিকের একটি বার্তায় ফ্লাভিও তাঁকে লিখেছিলেন, “ভাই, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং চিরকাল থাকব। আমাদের মধ্যে কোনও অর্ধেক কথা নেই।” দ্য ইন্টারসেপ্ট ব্রাজিলের প্রতিবেদনেই এই বার্তার কথা উঠে এসেছে।
ভোরকারোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অস্বীকার করতে না পেরে ফ্লাভিও বারবার দাবি করেছেন, চলচ্চিত্রটির জন্য তাঁর সঙ্গে যে অর্থের লেনদেন হয়েছিল, তা ছিল “একটি ব্যক্তিগত চলচ্চিত্রের জন্য ব্যক্তিগত অর্থ”।
ফ্লাভিওর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চলা তদন্তগুলির মধ্যে এটিও একটি। এই তদন্তে চলচ্চিত্রটির অর্থায়নের পুরো প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চলচ্চিত্রটির শুটিং ব্রাজিলে হলেও ভোরকারো অর্থ পাঠিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি তহবিলে, যার নাম হ্যাভেনগেট। সেটি পরিচালনা করতেন এদুয়ার্দো বলসোনারোর এক বন্ধু। তবে শেষ পর্যন্ত সেই অর্থ কোথায় গিয়েছিল, তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।
উইলের তোমাজ, এক বন্ধু
ফ্লাভিওর বিরুদ্ধে আরেকটি তদন্তে অর্থ পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মামলায় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বন্ধু উইলের তোমাজ, যিনি একজন ব্রাজিলীয় আইনজীবী এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। বাজি ধরার সংস্থাগুলির মাধ্যমে অর্থ পাচার এবং জাতীয় পেনশন তহবিলের জালিয়াতি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগেও তোমাজের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।
ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা নথি অনুযায়ী, শুধু তোমাজের মাধ্যমেই বাজির বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ৫০০ কোটি ব্রাজিলীয় রিয়াল, অর্থাৎ প্রায় ৯৩ কোটি মার্কিন ডলারের লেনদেন হয়েছিল। সেখান থেকে তিনি নগদে তুলে নিয়েছিলেন ২০ কোটি ব্রাজিলীয় রিয়াল, অর্থাৎ প্রায় ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার।
পিয়াউই পত্রিকা যখন প্রকাশ করে যে ফ্লাভিও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ভোরকারোর বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন সেনেটরের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল, “ভাগ্যিস, বিমানটি উইলারের ছিল।” তাঁর বন্ধু তোমাজ ওই বিমানের মালিকানার অংশীদার ছিলেন, যার অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভোরকারোর একটি সংস্থা। তবে তোমাজ দাবি করেছেন, ব্যাংকারের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখাই হয়নি।
অক্টোবরে ও গ্লোবো সংবাদপত্র জানায়, পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপে নিবন্ধিত একটি সংস্থার নামে থাকা অফশোর অ্যাকাউন্টে ফ্লাভিওকে ‘প্রধান ব্যবহারকারী’ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। সংস্থাটি পরিচালনা করতেন তোমাজ। ফেডারেল পুলিশের মতে, এই মর্যাদা ফ্লাভিওকে অ্যাকাউন্টটির ওপর “উল্লেখযোগ্য পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ” দিতে পারত। পিয়াউই পত্রিকার আরও দাবি, ফ্লাভিও সাও পাওলোতে অবস্থিত একটি বাজি ধরার সংস্থার পরোক্ষ অংশীদারও হয়ে থাকতে পারেন। সংস্থাটি নিয়ন্ত্রিত হতো মাদেইরায় নিবন্ধিত আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, যার সঙ্গেও তোমাজের যোগসূত্র রয়েছে। ফ্লাভিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
ফোলহা দে সাও পাওলো সংবাদপত্রের মতে, ফ্লাভিও এবং তোমাজের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালে। এর দু'বছর পর, জাতীয় কংগ্রেসে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সংসদীয় তদন্ত কমিশনের সময় ফ্লাভিও তোমাজের পক্ষ নিয়ে তাঁকে নিজের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা বরাবরই ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে এসেছেন। তাঁদের দাবি, সম্পর্কটি নিছক বন্ধুত্বের।
আনা ক্লারার মৃত্যু এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীর যোগসূত্র
২০২১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সকালে রিও দে জেনেইরোতে নিজের বাড়ির দরজার সামনে খেলতে খেলতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় পাঁচ বছরের শিশু আনা ক্লারা মাশাদো। যে এলাকায় পুলিশের অভিযান চলছিল, সেখানে কোনও সংঘর্ষ বা মাদক পাচারকারীর উপস্থিতি ছিল না বলে দাবি করেছিল সামরিক পুলিশ। পরে অসামরিক পুলিশ কর্মকর্তা ব্রুনো দেলারোলিকে শনাক্ত করে। তাঁকেই গুলি চালানোর জন্য দায়ী করা হয় এবং গ্রেপ্তার করা হয়।
২০২৬ সালের মার্চে সংবাদমাধ্যম আইসিএল নোটিশিয়াস জানায়, ফ্লাভিও বলসোনারো উচ্চতর আদালতে ওই পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষে আইনি লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মামলাটি জুরি বিচারে না যায়। সংবাদমাধ্যম ইউওএল-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই এই কাজ করেছিলেন। টিভি গ্লোবোর এক বিতর্কসভায় লুলা সেনেটরের কাছে তাঁর এই ভূমিকার কারণ জানতে চেয়েছিলেন।
আইসিএলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের পক্ষে ফ্লাভিওর আইনি লড়াই এটাই প্রথম ঘটনা ছিল না। ফোলহার প্রতিবেদন বলছে, সেনেটর নির্বাচিত হওয়ার পরই আইনজীবী হিসেবে তাঁর পেশাগত পরিচিতি এবং কাজের পরিধি বাড়তে শুরু করে।
রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ফ্লাভিওর সঙ্গে এমন বহু পুলিশ কর্মকর্তার যোগসূত্রের অভিযোগ উঠেছে, যাঁদের তথাকথিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি মূলত কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত আধাসামরিক বাহিনী। নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় তারা তথাকথিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে স্বেচ্ছাচার চালায় এবং সংগঠিত অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।
রিও দে জেনেইরোর প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য থাকাকালীন ফ্লাভিওর দপ্তরে কাজ করতেন আদ্রিয়ানো দা নোব্রেগার মা ও স্ত্রী। আদ্রিয়ানো ছিলেন প্রাক্তন সামরিক পুলিশ কর্মকর্তা এবং ‘ক্রাইম অফিস’ নামে পরিচিত একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ ছিল। ওই গোষ্ঠীর প্রধান কাজ ছিল চুক্তির ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ড ঘটানো। ফ্লাভিও এমন একটি বেসরকারি সংস্থাকেও সরকারি তহবিল থেকে অর্থ দিয়েছিলেন, যার সঙ্গে রিওর নগর কাউন্সিলর মারিয়েলি ফ্রাঙ্কোর হত্যাকাণ্ডে জড়িত আরেক পুলিশ কর্মকর্তার যোগসূত্র ছিল। পিয়াউই পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ‘পেইশে’ বা মাছ নামে পরিচিত ওই সশস্ত্র গোষ্ঠীর এক সদস্য ফ্লাভিওকে “আমাদের সেনেটর” বলে উল্লেখ করেছিলেন।
আইসিএল নিউজের দাবি, আনা ক্লারার মামলার তদন্তের সময় জাতিসংঘ ফ্লাভিও বলসোনারোর সঙ্গে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির যোগসূত্রও খতিয়ে দেখবে।